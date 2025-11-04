いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第15回
【数量限定・在庫限り】VAIOノートPCアウトレットセール開催中！
2025年11月04日 09時00分更新
高品質な日本のモバイルPCをお探しの方へ！ VAIO公式ストアでは、現在「アウトレット」セールを開催中です。
型落ち・在庫調整のアウトレット品が特別価格となっており、ハイエンドなVAIOをお得に手に入れる絶好の機会です。
※VAIOストアでPCを購入するメリット（詳しくはこちら）
①新規会員登録で、今すぐ使える最大25,000円引きのクーポンをプレゼント。
②VAIO本体の長期保証「3年延長サポート」が付帯。
③全国送料無料（離島含む）。
④ショッピングローン36回払いまで金利手数料0円。
今すぐ買うべき注目のアイテムはこちら
①VAIO SX12 カスタマイズモデル（2023年6月発売）VJS1268
・お得①：モバイルディスプレイが5,000円引き
・お得②：最大25,000円引きのクーポン付き
気軽に持ち歩けるボディと、どんな環境でも安心して使える堅牢性を両立。
②VAIO S13 カスタマイズモデル（2023年9月発売）VJS1358
・お得①：最大25,000円引きのクーポン付き
「高性能」と「モビリティ」のバランスに優れた、縦横比16:10画面の実用モバイル。
※WAN非搭載モデルです。
③VAIO SX14 ALL BLACK EDITION（2023年6月発売）VJS1468
・お得①：「Core i7-1370P」へのアップグレードが無料
・お得②：「ワイヤレスWAN（4G LTE）」が5,000円で搭載可能
・お得③：「モバイルディスプレイ」が5,000円引き
・お得④：最大25,000円引きのクーポン付き
圧倒的なパフォーマンスと黒の美しさを誇る、ハイエンド大画面モバイル。
まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！
この機会に、高品質なVAIOノートPCをぜひご検討ください。また、対象機種が全スペック10％オフの「秋冬キャンペーン」も開催中。こちらも合わせてチェックしてみてください！
