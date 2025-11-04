このページの本文へ

いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第15回

【数量限定・在庫限り】VAIOノートPCアウトレットセール開催中！

2025年11月04日 09時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

　高品質な日本のモバイルPCをお探しの方へ！ VAIO公式ストアでは、現在「アウトレット」セールを開催中です。

　型落ち・在庫調整のアウトレット品が特別価格となっており、ハイエンドなVAIOをお得に手に入れる絶好の機会です。

※VAIOストアでPCを購入するメリット（詳しくはこちら

　①新規会員登録で、今すぐ使える最大25,000円引きのクーポンをプレゼント。

　②VAIO本体の長期保証「3年延長サポート」が付帯。

　③全国送料無料（離島含む）。

　④ショッピングローン36回払いまで金利手数料0円。

VAIO ノートパソコン アウトレットセールのページへ
  

　今すぐ買うべき注目のアイテムはこちら

VAIO SX12 カスタマイズモデル（2023年6月発売）VJS1268

・お得①：モバイルディスプレイが5,000円引き
・お得②：最大25,000円引きのクーポン付き

　気軽に持ち歩けるボディと、どんな環境でも安心して使える堅牢性を両立。

VAIO S13 カスタマイズモデル（2023年9月発売）VJS1358

・お得①：最大25,000円引きのクーポン付き

　「高性能」と「モビリティ」のバランスに優れた、縦横比16:10画面の実用モバイル。

※WAN非搭載モデルです。

VAIO SX14 ALL BLACK EDITION（2023年6月発売）VJS1468

・お得①：「Core i7-1370P」へのアップグレードが無料
・お得②：「ワイヤレスWAN（4G LTE）」が5,000円で搭載可能
・お得③：「モバイルディスプレイ」が5,000円引き
・お得④：最大25,000円引きのクーポン付き

　圧倒的なパフォーマンスと黒の美しさを誇る、ハイエンド大画面モバイル。

<
VAIO ノートパソコン アウトレットセールのページへ
  

まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！

　この機会に、高品質なVAIOノートPCをぜひご検討ください。また、対象機種が全スペック10％オフの「秋冬キャンペーン」も開催中。こちらも合わせてチェックしてみてください！

