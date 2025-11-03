「モンスターハンターワイルズ推奨高画質取得」 27型REGZAゲーミングモニターが3.3万円に！【Amazonタイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】REGZA ゲーミングモニター 27インチ RM-G276Nが登場！

REGZA（レグザ）から、27インチWQHDのゲーミングモニター「RM-G276N」がAmazonタイムセールに登場しました。

参考価格5万600円のところ、35％OFFの3万3,000円で購入できます。過去1か月で1,000点以上購入されている人気商品です。

27インチWQHDのゲーミングモニターで、モンスターハンターワイルズ推奨高画質取得の商品です！

REGZA ゲーミングモニター 27インチ RM-G276Nの特徴

① Fast IPSパネル

高視野角なFast IPSパネルを搭載し、角度による色やコントラストの変化を抑えます。さらに残像を低減した滑らかな映像で、動きの激しいゲームでも快適です。

② 多彩なゲームモード

ゲームジャンルごとに用意された4つのモードに加え、映画・スポーツ・標準の3モードを搭載。画質や応答速度を最適に設定し、ゲームだけでなく、映画鑑賞やスポーツ観戦なども楽しめます。

③ HDR10対応

HDR10に対応でゲーム世界を立体的に再現。白飛びや黒つぶれの少ないダイナミックな映像を実現します。。

製品仕様

画面サイズ：27インチ

画素数：WQHD

輝度（標準）：340 cd/m2

コントラスト比：1000:1

最大リフレッシュレート：240Hz

表示色：約10億7300万色

スピーカー：2W+2W（同時駆動、JEITA）

まとめ：お得な価格！

Amazonタイムセールで、35%OFFの3万3,000円で購入可能です。

モンスターハンターワイルズ推奨高画質を取得しているモデルなので、モンハンユーザーは、ぜひこのお得な機会にAmazonをチェックしてみてはいかがでしょうか。

Amazonでは、11月4日（火）23時59分まで開催のAmazonスマイルセールを開催中ですが、本商品の値引きは「タイムセール」となっており、無関係のようです。