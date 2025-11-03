Amazonセール情報大紹介！ 第305回
「モンスターハンターワイルズ推奨高画質取得」 27型REGZAゲーミングモニターが3.3万円に！【Amazonタイムセール】
2025年11月03日 12時00分更新
【タイムセール】REGZA ゲーミングモニター 27インチ RM-G276Nが登場！
REGZA（レグザ）から、27インチWQHDのゲーミングモニター「RM-G276N」がAmazonタイムセールに登場しました。
参考価格5万600円のところ、35％OFFの3万3,000円で購入できます。過去1か月で1,000点以上購入されている人気商品です。
27インチWQHDのゲーミングモニターで、モンスターハンターワイルズ推奨高画質取得の商品です！
REGZA ゲーミングモニター 27インチ RM-G276Nの特徴
① Fast IPSパネル
高視野角なFast IPSパネルを搭載し、角度による色やコントラストの変化を抑えます。さらに残像を低減した滑らかな映像で、動きの激しいゲームでも快適です。
② 多彩なゲームモード
ゲームジャンルごとに用意された4つのモードに加え、映画・スポーツ・標準の3モードを搭載。画質や応答速度を最適に設定し、ゲームだけでなく、映画鑑賞やスポーツ観戦なども楽しめます。
③ HDR10対応
HDR10に対応でゲーム世界を立体的に再現。白飛びや黒つぶれの少ないダイナミックな映像を実現します。。
製品仕様
画面サイズ：27インチ
画素数：WQHD
輝度（標準）：340 cd/m2
コントラスト比：1000:1
最大リフレッシュレート：240Hz
表示色：約10億7300万色
スピーカー：2W+2W（同時駆動、JEITA）
まとめ：お得な価格！
Amazonタイムセールで、35%OFFの3万3,000円で購入可能です。
モンスターハンターワイルズ推奨高画質を取得しているモデルなので、モンハンユーザーは、ぜひこのお得な機会にAmazonをチェックしてみてはいかがでしょうか。
Amazonでは、11月4日（火）23時59分まで開催のAmazonスマイルセールを開催中ですが、本商品の値引きは「タイムセール」となっており、無関係のようです。
