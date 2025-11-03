ちょっと大きい画面がうれしい！ Amazonで11型タブレットが2万円台前半／スマイルSALE

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【スマイルセール】PHILIPS （フィリップス）タブレット T8015 国内正規品登場！

高性能でバランスの取れたPHILIPS（フィリップス）の11型Android タブレット「T8015（11インチ）」が、11月4日（火）23時59分まで開催のAmazonスマイルセールにて2万3978円で販売中！

PHILIPS （フィリップス）タブレット T8015 国内正規品の特徴

① 圧倒的な処理能力と90Hz表示

MediaTek G99 オクタコアプロセッサを搭載し、AnTuTu総合スコア約40万点以上というパフォーマンスを実現。さらに90Hzの高リフレッシュレートにより、スクロールやゲームが一般的な60Hzタブレットと比べて圧倒的になめらかです。

※本製品はWidevine L3に対応しておりますが、Netflixアプリ側の制限により再生画質はSDまでとなります。

② 大画面とロングバッテリー

11インチ Full HD（1920×1200) 大画面ディスプレイを搭載。8000mAhの超大容量バッテリーにより、長時間の動画視聴やオンライン授業も安心して行えます。

③ 安心の機能性とサポート

顔認証、GPS対応、迫力のデュアルスピーカーなど多機能を搭載。Android 15がスムーズな操作性と強化されたセキュリティを提供します。さらに、1年間のメーカー保証と24時間日本語対応サポートが付いているため、万が一の際も安心です。

製品仕様

CPU：MediaTek G99（6nm）8コアCPU

ディスプレイサイズ：11インチ

ネイティブ解像度：1920×1200ピクセル

バッテリー：8000mAh

RAM容量：6GB物理+10GB仮想

メモリ容量：128GB+1TBまで拡張可能

オペレーティングシステム：Android 15（GMS認証）

無線技術：Bluetooth5.2+2.4G/5G Wi-Fi

カメラ：13MP+5MP

まとめ：お得な価格！

Amazonのスマイルセールは、11月4日（火）23時59分まで開催。高性能タブレットを2万円台前半という破格の価格で手に入れましょう！ビジネスや学習の効率化、エンタメのグレードアップにぜひご活用ください。