【3.3万円台！】Surface Go2 （m3/8GB/128GB/Office 2019/キーボード）購入のチャンス！ Amazon整備済み品「非常に良い」

Amazonの「スマイルSALE」（2025年11月4日〈火〉まで）で、Surface Go 2（Core m3 / 8GB / 128GB）のAmazon整備済み品が33,830円に。キーボードとOffice 2019が付属し、届いてすぐに作業を始められます。

33,830円（15％OFF） ：参考価格 39,800円 → 33,830円 （掲載時点／ポイント1％）

キーボード付属＋Office 2019搭載：到着後すぐ使える"全部入り"セット

Core m3＋8GB/128GB：Pentium構成よりワンランク上の快適さ

軽量コンパクト：本体約544g、厚さ約8.3mm。10.5型 PixelSense（1920×1280／3:2）で作業しやすい

Amazon整備済み品：専門検査・整備済み。Amazonの返品ポリシー／Amazon整備済み品の保証の対象

出荷元Amazon：販売元はEBUY PC、コンディション「非常に良い」

販売価格 ： 33,830円（税込） ／ 15％OFF

ポイント：1％（338pt）

セール：スマイルSALE（2025年11月4日〈火〉まで）

： （ ） 最短お届け：商品ページ上で11月4日（火）または11月5日（水）見込みの表記あり

※金額、ポイント、在庫、配送日は随時変動します。購入前に商品ページで最新情報をご確認ください。

サブPCや 出張・旅行・カフェ作業 用の軽い2in1が欲しい

用の軽い2in1が欲しい Word／Excel／PowerPoint など Office前提の軽作業 をすぐ始めたい

など をすぐ始めたい 3:2比率の縦に広い画面で資料・Webを見やすくしたい

モデル ：Surface Go 2（Amazon整備済み品）

：Surface Go 2（Amazon整備済み品） CPU ：Intel Core m3-8100Y （最大3.4GHz）

：Intel （最大3.4GHz） メモリ／ストレージ ： 8GB／SSD 128GB

： ディスプレイ ： 10.5型 PixelSense 、 1920×1280 、アスペクト比 3:2

： 、 、アスペクト比 OS ： Windows 11

： 付属 ： キーボード 、 Office 2019

： 、 重量／厚さ ： 約544g ／ 約8.3mm

： ／ コンディション ： 「非常に良い」 （Amazon整備済み品）

： （Amazon整備済み品） 出荷元／販売元：Amazon／EBUY PC

必要に応じて 検査・テスト・クリーニング・整備 された再整備品

された再整備品 新品時と同等の付属品（純正でない場合も 互換品 を同梱）

を同梱） Amazon整備済み品の保証 および Amazon返品ポリシー／マーケットプレイス保証 の保護対象

および の保護対象 梱包は元箱または新品の清潔なダンボール箱

返品期限：本商品ページに2026年1月31日まで返品可能の表記あり（掲載時点）

