このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第302回

【3.3万円台！】Surface Go2 （m3/8GB/128GB/Office 2019/キーボード）購入のチャンス！ Amazon整備済み品「非常に良い」

2025年11月03日 07時00分更新

文● 金子　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　Amazonの「スマイルSALE」（2025年11月4日〈火〉まで）で、Surface Go 2（Core m3 / 8GB / 128GB）のAmazon整備済み品が33,830円に。キーボードとOffice 2019が付属し、届いてすぐに作業を始められます。

アマゾンでSurface go2 Core M3を入手

ここがお買い得

  • 33,830円（15％OFF）：参考価格39,800円33,830円（掲載時点／ポイント1％）
  • キーボード付属＋Office 2019搭載：到着後すぐ使える“全部入り”セット
  • Core m3＋8GB/128GB：Pentium構成よりワンランク上の快適さ
  • 軽量コンパクト：本体約544g、厚さ約8.3mm。10.5型PixelSense（1920×1280／3:2）で作業しやすい
  • Amazon整備済み品：専門検査・整備済み。Amazonの返品ポリシー／Amazon整備済み品の保証の対象
  • 出荷元Amazon：販売元はEBUY PC、コンディション「非常に良い」

価格・セール情報（掲載時点）

  • 販売価格33,830円（税込）15％OFF
  • ポイント1％（338pt）
  • セールスマイルSALE2025年11月4日〈火〉まで
  • 最短お届け：商品ページ上で11月4日（火）または11月5日（水）見込みの表記あり

※金額、ポイント、在庫、配送日は随時変動します。購入前に商品ページで最新情報をご確認ください。

こんな人におすすめ

  • サブPCや出張・旅行・カフェ作業用の軽い2in1が欲しい
  • Word／Excel／PowerPointなどOffice前提の軽作業をすぐ始めたい
  • 3:2比率の縦に広い画面で資料・Webを見やすくしたい

主な仕様（商品ページ記載ベース）

  • モデル：Surface Go 2（Amazon整備済み品）
  • CPU：Intel Core m3-8100Y（最大3.4GHz）
  • メモリ／ストレージ8GB／SSD 128GB
  • ディスプレイ10.5型 PixelSense1920×1280、アスペクト比3:2
  • OSWindows 11
  • 付属キーボードOffice 2019
  • 重量／厚さ約544g約8.3mm
  • コンディション「非常に良い」（Amazon整備済み品）
  • 出荷元／販売元Amazon／EBUY PC
アマゾンでSurface go2 Core M3を入手

「Amazon整備済み品」とは（要約）

  • 必要に応じて検査・テスト・クリーニング・整備された再整備品
  • 新品時と同等の付属品（純正でない場合も互換品を同梱）
  • Amazon整備済み品の保証およびAmazon返品ポリシー／マーケットプレイス保証の保護対象
  • 梱包は元箱または新品の清潔なダンボール箱
  • 返品期限：本商品ページに2026年1月31日まで返品可能の表記あり（掲載時点）
アマゾンでSurface go2 Core M3を入手

注意事項

  • 価格・在庫・ポイント・配送日は常に変動します。実際の購入時点の表示を必ずご確認ください。
  • 記事中の仕様・数値は商品ページ記載をもとにしていますが、出品内容の更新により変わる場合があります。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン