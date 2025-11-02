Amazonセール情報大紹介！ 第302回
これは買い！7万円台でしっかり使える15.6型ノート 初めての1台にも最適！／Amazonスマイルセールで12%引き
2025年11月02日 23時10分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Amazonスマイルセールで話題！ASUS「Vivobook Go 15 E1504FA」が特価
Amazonスマイルセールで、ASUSの人気ノートPC「Vivobook Go 15 E1504FA」が12％オフの74,800円で登場。
高コスパ構成：Ryzen 5 × 16GBメモリ × 512GB SSD
AMD Ryzen 5 7520Uプロセッサ、16GBメモリ、512GB SSDを搭載。起動やブラウジング、資料作成、動画視聴などの日常用途を軽快にこなせる構成です。AMD Radeon グラフィックス（CPU内蔵）で、軽い画像編集や学習用途にも向きます。
見やすい15.6型フルHD＆持ち運びもしやすい約1.63kg
15.6インチのフルHDノングレア液晶は映り込みを抑え、長時間作業でも見やすい設計。重量は約1.63kgです。バッテリーは商品ページ上部に「最大約11.7時間」の表記がありますが、仕様欄に「計測中」の記載もあるため、実際の駆動時間は使用環境により変動します。
必要な機能がひととおり：HDMI／USB×3／Wi-Fi 6E／WPS Office 2
外部出力はHDMI×1、USBはUSB-C（USB3.2 Gen1／データ転送）×1、USB-A（USB3.2 Gen1）×1、USB2.0×1を装備。無線はWi-Fi 6Eに対応。USB-Cはデータ転送対応で、給電や映像出力についての記載はありません。92万画素Webカメラ、WPS Office 2 Standard Editionも付属します。
ASUSの保証で安心
12ヵ月インターナショナル保証＋国内あんしん保証に対応。適用にはASUSメンバーサイトでの会員登録・製品登録（購入後30日以内）が必要です（商品ページ記載）。
まとめ：セール中が買いどき
16GBメモリ×Ryzen 5×512GB SSDで74,800円は魅力的。Amazon.co.jp限定仕様なので、セール開催中のこのタイミングで検討する価値があります。
