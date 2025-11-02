Amazonセール情報大紹介！ 第299回
【100型30万円が少々安く】話題の巨大スマートテレビが、AmazonスマイルSALEに登場！
2025年11月02日 16時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
30万円の100インチ スマートテレビがAmazonスマイルSALEに！
横幅2メートル強の巨大ディスプレーが、さらに安く！
昨年末に発表されるや大きな話題となった、Xiaomiの100型スマートテレビ「Xiaomi TV Max 100」。100型（画面サイズ：2229 ×1280mm）の巨大液晶ながら、市場想定価格29万9800円（税込）という30万円を切る低価格が、最大の特徴です。
チューナーレスのため、そのままでは地上波放送などは見れませんが、Google TV対応なのでYouTubeやNetflixなどを100インチの大画面で楽しめます。インターネット接続は、Wi-Fiでも有線LANでもOK。
この手の届く価格で買える100型スマートディスプレイが、AmazonのスマイルSALEに登場。市場想定価格より約1万5000円引きの28万4810円で販売中です。
とにかく巨大なディスプレーが欲しいなら、「100型スマートテレビ「Xiaomi TV Max 100」」。28万4810円で手に入るこのチャンスをお見逃しなく。
AmazonスマイルSALEは11月4日（火）いっぱいで終了。AmazonスマイルSALEで、巨大な4Kディスプレーをお得に手に入れましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第298回
トピックス【熊対策】30秒の連続噴射で“いざ”に備える。熊スプレー「Lilima BEAR」が5,480円
-
第297回
トピックス【25%引き】1台でiPhoneもMacも！ Anker 45W急速充電器が2,990円に
-
第296回
トピックス24万円Surface Proが16万円台に！16GB/512GBで後悔なし／Snapdragon X Plus
-
第295回
トピックス4万円でPC買うならコレ！整備済みdynabookが39,900円
-
第294回
トピックス【MS Officeとキーボード付き】Surface Go 2が2万5千円台—180日保証付きの整備済み品
-
第293回
トピックス冬の救世主！ 加湿も浄化も妥協しない、SHARPの空気清浄機「KI-SS50-H」がセール特価28,800円
-
第293回
トピックス足元こたつ級のあたたかさ！冷え性対策に人気の「まるでこたつソックス」
-
第292回
トピックス片手で軽い8.7インチ、1万円以下の神コスパ——はじめてのタブ最有力
-
第292回
トピックス鍵を持たない時代、始まる。SwitchBotの3D顔認証スマートロックが特価で買える！
-
第291回
トピックス【月間3千点売れた！】“足元こたつ化”パネルヒーターが6999円！デスク下がまるでこたつのように暖かに
- この連載の一覧へ