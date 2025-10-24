寒～い冬の日のランチにうれしい一杯！ 丸の内オアゾにラーメン「麺処直久」オープン
絶妙に頭を悩ませるのが毎日のランチ。でも、忙しい丸の内で、どこに行けばいいか迷うランチタイムはもう終わりです。
がっつり満腹感のあるラーメン、しかも一杯690円からとリーズナブル、さらに新しいお店の3拍子そろったラーメン店「銀座直久」が丸の内オアゾにオープンしました！
毎日でも食べたい一杯
11月1日、オアゾに「銀座直久」がオープンしました。
「早い、安い、うまい」「食べ物は三度三度のもの、安くてうまく、健康的なものでなければならない」という先代の意志を受け継ぐ創業100余年のラーメン店。名古屋コーチンの旨味とコクを引き出したすっきりとしたスープと、自社製麺所の麺を使い、旨さと深みのある一杯が楽しめます。
麺処直久 丸の内オアゾ店
住所：東京都千代田区丸の内1丁目6-4 丸の内オアゾB1
営業時間：9:00〜21:00（L.O 20:30)
定休日：年始、施設休館に準ずる
