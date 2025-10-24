寒～い冬の日のランチにうれしい一杯！ 丸の内オアゾにラーメン「麺処直久」オープン

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
オアゾにオープンした「銀座直久」

　絶妙に頭を悩ませるのが毎日のランチ。でも、忙しい丸の内で、どこに行けばいいか迷うランチタイムはもう終わりです。

　がっつり満腹感のあるラーメン、しかも一杯690円からとリーズナブル、さらに新しいお店の3拍子そろったラーメン店「銀座直久」が丸の内オアゾにオープンしました！　

毎日でも食べたい一杯

　11月1日、オアゾに「銀座直久」がオープンしました。

　「早い、安い、うまい」「食べ物は三度三度のもの、安くてうまく、健康的なものでなければならない」という先代の意志を受け継ぐ創業100余年のラーメン店。名古屋コーチンの旨味とコクを引き出したすっきりとしたスープと、自社製麺所の麺を使い、旨さと深みのある一杯が楽しめます。

麺処直久 丸の内オアゾ店
住所：東京都千代田区丸の内1丁目6-4 丸の内オアゾB1
営業時間：9:00〜21:00（L.O 20:30)
定休日：年始、施設休館に準ずる

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

グルメ・イベント/注目スポット/お役立ち情報
もっと楽しみたい、丸の内。

■関連サイト