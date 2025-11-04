「また来ようね」と約束が生まれるディナー！ ランチタイムで大人気の本格タイ料理ビュッフェが夜も楽しめるように

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
「マンゴツリー東京」でディナービュッフェイベント「THAI

　「マンゴツリー東京」といえば大人気のランチビュッフェ。前菜からデザートまで約30種類の料理が常に並んでいて、どれも本格的な味で評判です。

　そんな「マンゴツリー東京」で、11月14日（金）と15日（土）の2日間限定でディナービュッフェイベント「THAI "ORANGE NIGHT"」を開催します。ランチだとどうしても午後の予定を気にして食べないといけませんが、今回は夜！　思いっきり気になる料理が食べられます！　しかもフリーフローだからうれしい！

本当に心ゆくまでタイ料理を味わう

　11月14日（金）と15日（土）、「マンゴツリー東京」でディナービュッフェイベント「THAI "ORANGE NIGHT"」を開催します。

　メインは定番の「グリーンカレー(ゲーン キョウ ワン)」や「マッサマンカレー(ゲーン マッサマン)」から、肉料理「天草大王のグリル(ガイヤーン)」や松阪ポークのグリル(ムー ヤーン)」まで豊富な品揃え。出来立ての「タイの焼きそば(パッタイ)」も押さえておきたい。

「マンゴツリー東京」の「天草大王のグリル(ガイヤーン)」

天草大王のグリル(ガイヤーン)

「マンゴツリー東京」の「タイの焼きそば(パッタイ)」

タイの焼きそば(パッタイ)

　もちろんデザートも大充実。ココナッツミルクにタピオカやゼリーを追加して楽しむ「タピオカバー」や「タイティ―プリン」「カノムチャン」など全種類制覇したくなります。

「マンゴツリー東京」のデザート

　見逃せないのがイベント限定のスペシャリテ。「マッドクラブの玉子カレー炒め(プー パッ ポンカリー)」や「宮崎牛のグリル(ヌア ヤーン)」も絶対に食べたいところ。

「マンゴツリー東京」の「マッドクラブの玉子カレー炒め(プー パッ ポンカリー)」

マッドクラブの玉子カレー炒め(プー パッ ポンカリー)

　これでフリーフローなんだからたまりません。週末は思いっきりタイ料理を食べタイ！

THAI "ORANGE NIGHT"
開催日時：2025年11月14日(金)、15日(土)
価格：16,500円(税込)
・第1部：17:00～19:30(19:00ラストオーダー)
・第2部：20:00～22:00(21:30ラストオーダー)
開催店舗：マンゴツリー東京
住所：東京都千代田区丸の内2-4-1丸の内ビルディング35F
予約：公式オンライン（https://www.tablecheck.com/ja/shops/mangotreetokyo/reserve

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

グルメ・イベント/注目スポット/お役立ち情報
もっと楽しみたい、丸の内。

■関連サイト