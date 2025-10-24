ガパオに「麺」ってアリ？ナシ？　もちもちでシャキシャキでとろ〜り！一口で食感が大渋滞する「ガパオまぜ麺」が旨そう過ぎる

タイ料理が大好きな私。なかでもガパオライスはお気に入りのタイ料理の1つなのですが、「マンゴツリーキッチン」では、11月5日(水)より期間限定で「ガパオまぜ麺～バーミーガパオ～ スープ付き」が登場しました。常識を覆すガパオに「麺」の取り合わせですが、正直これは……めちゃ美味しそう！！

スパイシーなガパオまぜ麺

マンゴツリーキッチン"ガパオ"グランスタ丸の内店などでは、11月5日(水)より期間限定で「ガパオまぜ麺～バーミーガパオ～ スープ付き」を販売。

ガパオまぜ麺～バーミーガパオ～ スープ付き

価格：￥1,200(税込)

タイ語で中華麺を指す“バーミー”を使用。粗挽きの鶏挽肉を、タイバジル、ニンニク、唐辛子で炒めたスパイシーな鶏のガパオ炒めを、もちもちで歯ごたえのあるバーミーに絡めていただく一皿です。

トッピングの目玉焼きを崩し、レッドオニオン、ガパオ炒めと共に麺と豪快に混ぜ合わせれば、食欲をそそるスパイシーな旨みと共に、一口ごとに変化するもちもち・シャキシャキとした食感を楽しめます。

マンゴツリーキッチン"ガパオ"グランスタ丸の内店

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内地下1階 改札外 グランスタ丸の内