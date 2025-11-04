【何杯でも】11月11日限定で生ビールが111円！ 恒例ジャックポットの日が今年もキター！
11月11日といえば犬の日、ポッキーの日といろいろありますが、必ず覚えておきたいのが毎年恒例「ジャックポッドの日」です！
なんとこの日に限り、「Oyster Bar ジャックポット 丸の内」で生ビールを1杯111円で飲めちゃうんです。しかも何杯飲んでもお値段変わらず！ ありがたや！！
2杯目も3杯目も111円！
11月11日（火）限定で、「Oyster Bar ジャックポット 丸の内」では生ビールを1杯111円で提供します。
「大当たり」を意味するジャックポット。1年の中で唯一数字がゾロ目で揃う11月11日を「ジャックポットの日」として、毎年ジャックポットプランニング全店で111円で生ビールを提供しています。カキ料理と合わせたらビールが止まらなくなりそう！
Oyster Bar ジャックポット 丸の内
住所：東京都千代田区丸の内2-3-1 三菱商事ビルB1
営業時間：［月-金］ランチ11:00～14:30（L.O.14:00）、ディナー17:00～23:00（L.O.22:00）
［土］12:00～23:00（L.O.22:00）
［日祝］12:00～22:00（L.O.21:00）
※営業時間は政府・自治体の要請により、予告なく変更される場合がございます。
定休日：12月第1日曜日、12月31日、元日