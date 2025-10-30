「いろり庵きらく」昨年8万食売り上げた「カレーそば」今年も！身体がホッと温まるよ
寒くなってきたこの季節、あったかいお蕎麦が沁みます。特にカレーそばなら、身体がしっかり温まること間違いなし！ 駅そば店舗「いろり庵きらく」「いろり庵きらくそば」では、昨年８万食販売した「カレーそば」が今年も登場します。
季節限定そば2種が登場
「いろり庵きらく グランスタ丸の内」など、駅そば店舗「いろり庵きらく」「いろり庵きらくそば」全84店舗では、11月6日(木)から「カレーそば」と「小海老天と白菜のかき揚げそば」を販売します。
カレーそば
価格：￥790（税込）
一部店舗では価格が異なります。交通系のICカードで購入すると20円引きとなります。
カレーそば専用に開発されたカレーつゆは、オリジナルの特製出汁の風味を最大限に活かした、そばにしっかり絡まるとろみのあるつゆです。出汁とカレーをしっかり感じられるようにまろやかに仕上げています。
半熟たまごとごはんのセットは、カレーつゆを残すことなく最後まで楽しむことができるまんぷくセットです。また、トッピングでコロッケを添えると、サクサクの衣がカレーつゆを吸い込み相性抜群の美味しさを楽しめます。
また、茨城県産白菜を使用したジュワッと甘みが広がる「小海老天と白菜のかき揚げそば」も登場。
小海老天と白菜のかき揚げそば
価格：￥720（税込）
一部店舗では価格が異なります。交通系のICカードで購入すると20円引きとなります。
11月から2月に旬を迎える茨城県産の白菜をたっぷりと使用することで白菜の優しい甘みと、海老の濃厚な旨みを感じることができる冬限定の商品です。さらにプリッとした食感の小海老天をトッピングし、贅沢に仕上げています。さわやかな柚子の香りが、風味豊かなかき揚げの味わいを引き立てます。
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。