東京でそばを喰うなら忘れずに「そば処めとろ庵」でメトポが最大20％還元

ポイ活というほどではないにしても、財布やスマホにショップカードの1枚や2枚は入っているもの。溜まったポイントはそのショップで使えることが多いですが、どうせなら毎日使えるものや汎用性が高いものに使えたらうれしいですよね。

「そば処めとろ庵」と「カレーショップC＆C」の一部店舗で、PASMOを使って決済すると最大で購入金額の20％分のポイントを還元中です。

そばを食べて自分もPASMOもチャージ

2026年1月31日（土）まで、「そば処めとろ庵」と「カレーショップC＆C」の一部店舗で「メトポ最大20％還元キャンペーン」を実施しています。

対象店舗でメトポに登録しているPASMOを使って支払いをすると、もれなくメトポをプレゼント。最大で購入金額の20％分のポイントが還元されます。

メトポ最大20％還元キャンペーン

実施期間：2025年11月1日（土）～2026年1月31日（土）

対象店舗：そば処めとろ庵（大手町メトロピア店／錦糸町メトロピア店／新木場メトロピア店／西船橋メトロピア店／後楽園店／門前仲町店／上野店）

カレーショップC＆C（新木場メトロピア店／Echika fit永田町店／大手町メトロピア店）

特典：（１）そば処めとろ庵

①メトポに登録しているPASMOを使って、1回の決済につき600円以上購入で60ポイントプレゼント

②さらに、そば処めとろ庵で合計5回以上（各回600円以上）決済した方に300ポイントプレゼント

（２）カレーショップＣ＆Ｃ

③メトポに登録しているPASMOを使って、1回の決済につき800円以上購入で80ポイントプレゼント

④さらに、カレーショップC&Cで合計5回以上（各回800円以上）決済した方に400ポイントプレゼント

※メトポは、「通常ポイント」として2026年3月中旬頃に付与します。

※②及び④の特典は、それぞれ1回のみの付与となります。