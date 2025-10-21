【2025年版】冬の丸の内を彩るディズニーの魔法が掛かった奇跡のイルミネーションフォトスポット6選
毎年楽しみな丸ビル1階マルキューブのクリスマス装飾。今年はミッキーとその仲間たちによる華やかなオブジェ「Celebration Tree
丸の内のあちこちがキラキラ！
11月13日（木）から2026年1月4日（日）まで、ホリデーイベント『MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 「Disney JOYFUL MOMENTS』が行われます。
「Celebration Tree
場所：丸ビル1階マルキューブ
観覧時間：6:00～24:30
※11月13日（木）はメディア向けイベントの為、開始時間が変更となります。
いくつもの円盤状のオブジェが重なり、マルキューブをきらめきで彩ります。各日17:00以降には、音楽とともに楽しめる特別な演出も。
「Sisterly Bonds＜アナと雪の女王＞」
場所：新丸ビル3階アトリウム
観覧時間：11:00～21:00（日・祝は20:00まで）
アトリウムの吹き抜けと光を生かして、笑顔で広場に集う人々を歓迎するアナとエルサの姿を表現。
「Magical Golden Glow＜塔の上のラプンツェル＞」
場所：丸の内テラス
観覧時間8 :00～23:00（土は22:00まで、日・祝は11:00～20:00）
ラプンツェルのロングヘアをモチーフにした屋外フォトスポット。ラプンツェルの親友・カメレオンのパスカルもいますよ。
「Happy Toy Box＜トイ・ストーリー＞」
場所：丸の内オアゾ ○○広場
観覧時間：11:00～21:00（日・祝は20:00まで）
アンディの子ども部屋をイメージしたカラフルなモニュメント。ウッディやバズたちおもちゃが今にも動き出しそう。
「Happy Honey＜くまのプーさん＞」
場所：新東京ビル アトリウム
観覧時間：7:00～22:00（日・祝は20:00まで）
100エーカーの森ではちみつをおなかいっぱい食べて、穴から出られなくなったプーさんのユーモラスな姿を楽しく再現。
「Zootopia Moments＜ズートピア2＞」
場所：丸の内ブリックスクエア 一号館広場
観覧時間：11:00～21:00（日・祝は20:00まで）
12月5日（金）劇場公開のディズニー映画『ズートピア2 』をテーマにしたモニュメント。ウサギの警察官・ジュディとキツネの相棒・ニックが、新たな謎に立ち向かいます。
MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 「Disney JOYFUL MOMENTS」
開催期間：2025年11月13日（木）～2026年1月4日（日）
※2026年1月1日（木・祝）は休館。
開催場所：丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾ、丸の内ブリックスクエア ほか