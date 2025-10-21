【2025年版】冬の丸の内を彩るディズニーの魔法が掛かった奇跡のイルミネーションフォトスポット6選

© Disney

毎年楽しみな丸ビル1階マルキューブのクリスマス装飾。今年はミッキーとその仲間たちによる華やかなオブジェ「Celebration Tree 」が登場します。ほか、新丸ビルや丸の内テラスなど6ヵ所に限定モニュメントが設置されるとのことで、どれもとてもすてき！

丸の内のあちこちがキラキラ！

11月13日（木）から2026年1月4日（日）まで、ホリデーイベント『MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 「Disney JOYFUL MOMENTS』が行われます。

「Celebration Tree 」

場所：丸ビル1階マルキューブ

観覧時間：6:00～24:30

※11月13日（木）はメディア向けイベントの為、開始時間が変更となります。

いくつもの円盤状のオブジェが重なり、マルキューブをきらめきで彩ります。各日17:00以降には、音楽とともに楽しめる特別な演出も。

「Sisterly Bonds＜アナと雪の女王＞」

場所：新丸ビル3階アトリウム

観覧時間：11:00～21:00（日・祝は20:00まで）

© Disney

アトリウムの吹き抜けと光を生かして、笑顔で広場に集う人々を歓迎するアナとエルサの姿を表現。

「Magical Golden Glow＜塔の上のラプンツェル＞」

場所：丸の内テラス

観覧時間8 :00～23:00（土は22:00まで、日・祝は11:00～20:00）

© Disney

ラプンツェルのロングヘアをモチーフにした屋外フォトスポット。ラプンツェルの親友・カメレオンのパスカルもいますよ。

「Happy Toy Box＜トイ・ストーリー＞」

場所：丸の内オアゾ ○○広場

観覧時間：11:00～21:00（日・祝は20:00まで）

アンディの子ども部屋をイメージしたカラフルなモニュメント。ウッディやバズたちおもちゃが今にも動き出しそう。

「Happy Honey＜くまのプーさん＞」

場所：新東京ビル アトリウム

観覧時間：7:00～22:00（日・祝は20:00まで）

© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

100エーカーの森ではちみつをおなかいっぱい食べて、穴から出られなくなったプーさんのユーモラスな姿を楽しく再現。

「Zootopia Moments＜ズートピア2＞」

場所：丸の内ブリックスクエア 一号館広場

観覧時間：11:00～21:00（日・祝は20:00まで）

© 2025 Disney Enterprises, Inc

12月5日（金）劇場公開のディズニー映画『ズートピア2 』をテーマにしたモニュメント。ウサギの警察官・ジュディとキツネの相棒・ニックが、新たな謎に立ち向かいます。

MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 「Disney JOYFUL MOMENTS」

開催期間：2025年11月13日（木）～2026年1月4日（日）

※2026年1月1日（木・祝）は休館。

開催場所：丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾ、丸の内ブリックスクエア ほか