まさか丸の内で「特級呪物」を食べる日が来るとは…。『呪術廻戦』コラボの衝撃メニューが想像を超えてきた

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

『TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント』の『「虎杖悠仁」のシーフードトマトクリームソースパスタ』

「虎杖悠仁」のシーフードトマトクリームソースパスタ

　10月29日（水）から、『TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント』が始まります。丸ビルや周辺の一部レストランで『呪術廻戦』の世界観をイメージしたメニューが食べられるのですが、その中にはなんと「特級呪物」が混じっています。見た目はもうあの「宿儺の指」そのまんまなんですけど…。大丈夫なのか、これ…。

ねえ、それ本当に食べていいやつ？

　10月29日（水）から11月4日（火）まで、『TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント』を開催します。イベントでは限定コラボメニューが楽しめます。

『TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント』限定コラボメニュー
『TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント』限定コラボメニュー

「虎杖悠仁」のシーフードトマトクリームソースパスタ
￥2,200(税込)
提供店舗：エビノスパゲッティ　丸ビル店（丸の内ビルディングB1階）

「伏黒 恵」の黒カレー
￥1,650(税込)
特典：ペーパーランチョンマット(伏黒 恵)
提供店舗：Marunouchi Happ.Stand&Gallery（東京都千代田区丸の内2-5-1　丸の内二丁目ビル1階）

『TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント』の『「伏黒 恵」の黒カレー』

「釘崎野薔薇」ブシュカ
￥2,508(税込)
特典：ペーパーランチョンマット(釘崎野薔薇)
提供店舗：ゴドノフ東京　丸ビル店（東京都千代田区丸の内2-4-1　丸の内ビルディング5階）

『TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント』の『「釘崎野薔薇」ブシュカ』

　パスタもカレーもブシュカもキャラクターをイメージさせるカラーで納得。ヤバいのは次です。

特級呪物いなり
￥680(税込)
※おひとり様2つまで
※テイクアウト
提供店舗：いなり寿司　相模屋　丸ビル店（東京都千代田区丸の内2-4-1　丸の内ビルディングB1階）

『TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント』の『特級呪物いなり』

宿儺の指２本入り？

　テイクアウト容器の中に真っ黒な呪物。本当に持ち帰って大丈夫なんでしょうか。食べたら呪いに体を乗っ取られない？

　もちろん五条悟やナナミンをイメージしたメニューもあります。これらを食べて呪い対策するしかない。

　コラボメニュー注文2,000円（税込）ごとに、オリジナルデザインのコースター（全5種）をランダムでプレゼント。また、一部店舗、一部メニュー対象で、対象メニューを注文するとオリジナルデザインのペーパーランチョンマットが1枚もらえます。

コラボメニュー注文特典/コースター

コラボメニュー注文特典/ペーパーランチョンマット

TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント
飲食コラボ期間：2025年10月29日(水)〜11月12日(水)
開催店舗：丸ビルおよび周辺の一部レストラン 8店舗

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

