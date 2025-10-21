まさか丸の内で「特級呪物」を食べる日が来るとは…。『呪術廻戦』コラボの衝撃メニューが想像を超えてきた

10月29日（水）から、『TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント』が始まります。丸ビルや周辺の一部レストランで『呪術廻戦』の世界観をイメージしたメニューが食べられるのですが、その中にはなんと「特級呪物」が混じっています。見た目はもうあの「宿儺の指」そのまんまなんですけど…。大丈夫なのか、これ…。

ねえ、それ本当に食べていいやつ？

10月29日（水）から11月4日（火）まで、『TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント』を開催します。イベントでは限定コラボメニューが楽しめます。

「虎杖悠仁」のシーフードトマトクリームソースパスタ

￥2,200(税込)

提供店舗：エビノスパゲッティ 丸ビル店（丸の内ビルディングB1階）

「伏黒 恵」の黒カレー

￥1,650(税込)

特典：ペーパーランチョンマット(伏黒 恵)

提供店舗：Marunouchi Happ.Stand&Gallery（東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル1階）

「釘崎野薔薇」ブシュカ

￥2,508(税込)

特典：ペーパーランチョンマット(釘崎野薔薇)

提供店舗：ゴドノフ東京 丸ビル店（東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング5階）

パスタもカレーもブシュカもキャラクターをイメージさせるカラーで納得。ヤバいのは次です。

特級呪物いなり

￥680(税込)

※おひとり様2つまで

※テイクアウト

提供店舗：いなり寿司 相模屋 丸ビル店（東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディングB1階）

テイクアウト容器の中に真っ黒な呪物。本当に持ち帰って大丈夫なんでしょうか。食べたら呪いに体を乗っ取られない？

もちろん五条悟やナナミンをイメージしたメニューもあります。これらを食べて呪い対策するしかない。

コラボメニュー注文2,000円（税込）ごとに、オリジナルデザインのコースター（全5種）をランダムでプレゼント。また、一部店舗、一部メニュー対象で、対象メニューを注文するとオリジナルデザインのペーパーランチョンマットが1枚もらえます。

TVアニメ「呪術廻戦」× マルキューブ コラボイベント

飲食コラボ期間：2025年10月29日(水)〜11月12日(水)

開催店舗：丸ビルおよび周辺の一部レストラン 8店舗