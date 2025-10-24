次の休み、どこ行く？ 東京・丸の内「旅のEXPO」で「いつか行きたい」が「今すぐ行きたい」に変わる2日間

旅行が好きな方は少なくないと思いますが、私も好き。今年は万博が開催された大阪へ旅行した方も多いかもしれません。

「またどこかに旅行に行きたいけれど、どこに行こうかな」と考えている、そんな方にぴったりのイベントがマルキューブで開催します。

「いつか行けたら…」そう思って、あこがれに地への旅を先延ばしにしていませんか？ そんなあなたの背中をそっと押してくれるイベントですよ！

次の旅行先はどこにする？

11月8日（土）と9日（日）、丸ビル1階のマルキューブで「オズの旅EXPO 2025」が開催します。

今年で10回目となる「オズの旅EXPO 2025」は、次の旅先をみつける旅のイベント。「思わず旅へ出かけたくなるような旅のヒントを五感で体験できるとっておきの2日間」をテーマに、旅のヒントを提案します。

旅先相談ブースやおやつの販売、ワークショップ体験、旅グッズの紹介などさまざまなコンテンツを用意。会場内に隠されたキーワードを入力・アンケート回答すると、オズマガジン公式キャラクター「トト」がデザインされたノベルティがもらえる特別企画も実施します。

オズの旅EXPO 2025

日程：2025年11月8日（土）、9日（日）

時間：11:00～18:00 ※9日は～17:00

会場：丸ビル1F マルキューブ

住所：東京都千代田区丸の内2-4-1

入場料：無料 ※一部コンテンツ有料