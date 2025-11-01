このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第297回

Anker Nano Charger（45W）with USB-C＆USB-C ケーブル

【25%引き】1台でiPhoneもMacも！　Anker 45W急速充電器が2,990円に

2025年11月01日 23時20分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

AmazonのスマイルSALEで登場！Anker Nano Charger（45W）with USB-C＆USB-C ケーブル

　モバイル充電ブランド「ANKER（アンカー）」の急速充電器「Anker Nano Charger (45W) with USB-C＆USB-Cケーブル」が、AmazonスマイルSALEにて販売中です。

　現在、25％オフの2,990円というお得な価格で購入可能です。

MAX45W出力でスマホに急速充電

　Anker Nano Charger（45W）with USB-C＆USB-C ケーブルは、折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びに最適です。スマホやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電可能。

　USB-C & USB-C ケーブル同梱のため、お使いのUSB-Cポート搭載製品にすぐに充電が可能です。

幅広い機種に対応

　最大45W出力で、iPhoneやiPadなどのApple製品からGalaxyなどのAndroidスマートフォンまで、幅広い機器に急速充電ができるのも魅力。

高出力でも安全性を実現

　ActiveShield 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。

AmazonスマイルSALEでお得に入手のチャンス

　折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計の急速充電器を、今ならAmazonスマイルSALE価格2,990円で購入可能です。幅広い機種に対応しているので、さまざまなガジェットを持っている方は、この機会に手に入れてみてはいかがでしょうか？

