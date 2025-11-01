Amazonセール情報大紹介！ 第297回
Anker Nano Charger（45W）with USB-C＆USB-C ケーブル
【25%引き】1台でiPhoneもMacも！ Anker 45W急速充電器が2,990円に
2025年11月01日 23時20分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
AmazonのスマイルSALEで登場！Anker Nano Charger（45W）with USB-C＆USB-C ケーブル
モバイル充電ブランド「ANKER（アンカー）」の急速充電器「Anker Nano Charger (45W) with USB-C＆USB-Cケーブル」が、AmazonスマイルSALEにて販売中です。
現在、25％オフの2,990円というお得な価格で購入可能です。
MAX45W出力でスマホに急速充電
Anker Nano Charger（45W）with USB-C＆USB-C ケーブルは、折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びに最適です。スマホやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電可能。
USB-C & USB-C ケーブル同梱のため、お使いのUSB-Cポート搭載製品にすぐに充電が可能です。
幅広い機種に対応
最大45W出力で、iPhoneやiPadなどのApple製品からGalaxyなどのAndroidスマートフォンまで、幅広い機器に急速充電ができるのも魅力。
高出力でも安全性を実現
ActiveShield 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。
AmazonスマイルSALEでお得に入手のチャンス
折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計の急速充電器を、今ならAmazonスマイルSALE価格2,990円で購入可能です。幅広い機種に対応しているので、さまざまなガジェットを持っている方は、この機会に手に入れてみてはいかがでしょうか？
