24万円Surface Proが16万円台に！16GB/512GBで後悔なし／Snapdragon X Plus

Snapdragon搭載のSurface Pro（第11世代）がお得！

13インチ液晶搭載を搭載するSurfaceシリーズの上位モデル「Surface Pro（第 11 世代） 13 インチ Snapdragon X Plus 16GB 512GB プラチナ ZHY-00011」が、Amazonで割引販売中です。11月1日22時の時点で、残りは3点とのこと。

16GBメモリ、512GB SSD搭載で、ディスプレイは2880×1920ピクセル(267 PPI)の13インチ。プロセッサーはSnapdragon X Plusで、NPUがQualcomm Hexagonというパワフルな製品です。

Amazonでは参考価格24万0680円のところ、現在なら32%引きの16万2800円で販売中（プラチナ ZHY-00011）。

カラーバリエーションはプラチナ以外もあり、サファイア ZHY-00040が16万5310円、デューン ZHY-00046が16万1495円、ブラック ZHY-00029が17万3028円となっています。

これらの価格の販売元はマイクロソフト公式ストアではありませんが、Amazon上の表記ではどれも「新品」なので問題はないはず。

まとめ：24万円のSurface Proが16万円台に！

参考価格が24万0680円するSurface Proが、32%引きの16万2800円で買えるのは大チャンス。ぜひお見逃しなく！