Amazonセール情報大紹介！ 第293回
靴下の岡本
足元こたつ級のあたたかさ！冷え性対策に人気の「まるでこたつソックス」
2025年11月01日 10時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Amazonスマイル Sale特集｜足元から全身ぽかぽか「まるでこたつソックス」
10月中旬より突然始まった寒い日々、どんなに暖房をつけても足先だけ冷える——そんな悩みを解消するのが、70年以上にわたりレッグウェアをつくり続けてきた靴下の岡本の人気商品「まるでこたつソックス」。
特許技術で足首のツボ「三陰交」を温め、履くだけで血行を促進。まるでこたつに入っているような心地よいぬくもりを感じられます。
アクリルとウール素材を採用し、保温性は抜群。デスクワークやテレワーク、家事中でも足元をしっかり温めてくれます。
1,672円（7％OFF）とお手頃価格ながら、高レビューが続出。冷え性の女性たちの間で「もう手放せない」と話題に。
冷え知らずで過ごす冬。贈り物にも人気
「まるでこたつソックス」は、防寒グッズとしてだけでなくギフトにもぴったり。見た目も可愛く、冬のプレゼントとして喜ばれています。
洗濯ネットに入れて中性洗剤でやさしく洗えばOK。簡単ケアで毎日快適に使えます。
Amazonスマイル Saleでお得に
冷え対策の基本は「首・手首・足首」の3つの首を温めること。足元から全身ぽかぽかになる感覚を、ぜひ体感してください。
※価格はカラー、サイズによって異なります。
