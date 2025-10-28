ポケモンは10月24日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）について今後のカードの図鑑登録のアップデート予定を発表した。予定されているアップデート内容は以下の通り。

●複数の拡張パックに収録されたカードを入手した場合、すべての図鑑に登録されるようになる

例)「最強の遺伝子」のミュウツーexを入手すると、「最強の遺伝子」「ハイクラスパックex」両方の図鑑に登録される

●既に入手済みのカードについては、本アップデート時に該当するすべての図鑑へ登録される

●図鑑のアップデートに伴うUIの最適化も含めて、2026年夏以降での対応を予定

これは9月30日～10月30日の期間限定で実装されている新拡張パック「ハイクラスパックex」において、ほかの図鑑と重複しているカードを引いた場合、ほかの図鑑へ登録されない仕様に批判が集まっていたことへの対応と見られる。

ユーザーからは「これはいいアプデ」「助かる」「すっごい神！」「改善を考えて動いてくれることはありがたい」「ちゃんとユーザーの声を反映してて偉い」とアップデート自体には称賛の声が集まっている。

ただ、「嬉しくない訳じゃないけど、いま発表するのはやばない？」「最初からそうしとけ」「図鑑埋めのために課金して引いてたコンプ勢の気持ちよ…」など、批判の声も出ていた。対応予定が2026年夏と約1年後なのも「遅すぎる」との声。

1周年を控え、さまざまな改善を模索しているのがうかがえる「ポケポケ」。より良いアプリになっていくことを願うばかりだ。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル：カード

配信：ポケモン

開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年10月30日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

IARC：3+（3歳以上対象）

