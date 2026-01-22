ポケモンは1月22日、「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）の更新データ（Ver.2.0.1）を配信した。

今回の無料アップデートでは、以下の機能調整と不具合修正を実施。とくに「きのみを複数個まとめて購入できる」のと、「メガカケラの所持上限を999から9999へ拡張」は、多くのユーザーから「神アプデ！」「マジでありがたい…！」「これで追加コンテンツのやる気が出ました！」など歓喜の声が寄せられている。

【アイテム獲得についての調整】

●きのみの売店で、きのみを複数個まとめて購入できるようにしました。

●『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』のストーリーが開始したあと、ヌーヴォカフェ３号店の店員からきのみを購入できるようにしました。

●所持できるメガカケラの上限を999から9999にしました。



【『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』の要素に関して、確認済みの不具合の修正】

●特定の異次元の中において、ポケモンが技を出す際に対象以外の方向に向かってしまうことがある。

●天候が晴れから変化しなくなることがある。

●『M次元ラッシュ』の配信前に入手していた色違いのポケモンについて、『M次元ラッシュ』で入手できるメガストーンを入手しても、メガシンカ図鑑に色違いポケモンが登録されない。

●ミッション進行中、関係のないシーンの画像が表示されることがある。

●異次元調査ポイントが上限になっても、サイドミッション188「スペシャルサーチ完成！」がクリアにならないことがある。

※不具合が既に発生中の場合、一度他の異次元に出入りしていただくと進行できるようになります。

実際にゲームを起動してみたが、確かにカケラの所持上限が4桁になっていることを確認。これでカケラがあふれる問題も解消される……！

【ゲーム情報】

タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年10月16日）

価格：

パッケージ版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円

ダウンロード版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円

アップグレードパス：1000円

CERO：A（全年齢対象）

※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

タイトル：有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」

配信日：配信中（2025年10月16日）※コンテンツの実装は12月10日

価格：3000円

※Nintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』でも有料追加コンテンツをお遊びいただけます。

※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。

©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。