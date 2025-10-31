鍵を持たない時代、始まる。SwitchBotの3D顔認証スマートロックが特価で買える！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【スマイルセール】SwitchBot スマートロック Ultra 顔認証セット 登場！

SwitchBot（スイッチボット）のフラッグシップモデル「スマートロック Ultra 顔認証セット」が、Amazonスマイルセールに登場しました。

高性能な3D顔認証システムを搭載し、指紋、交通系ICカード、スマホなど、さまざまな解錠方法に対応。この究極の鍵不要セットが、参考価格34,980円のところ、今なら20％OFFの27,980円というお買い得価格で購入できます。

SwitchBot スマートロック Ultra 顔認証セット の特徴

① Ultra Unlock Methods（究極の鍵不要）

最新の3D顔認証システムにより、メイクや暗所でもスムーズに解錠。指紋、パスコード、交通系ICカード（Suica/PASMO）などの解錠方法に対応し、荷物で手が塞がっていても瞬時にドアが開きます。

② Ultra Experience（超快適・超静音）

従来モデルより解錠スピードは78.6%向上し、待ち時間は「ゼロ」へ。さらに静音モードを搭載し、作動音を20dB以下に抑制。夜間の施錠時も家族の眠りを妨げません。

③ Ultra Power＆Security（安心の長期稼働）

4200mAhの大容量バッテリーは1度の充電で約1年使用可能。さらに、メインバッテリーが切れても、予備電池と微電流解錠で安心です。

まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！

この機会に、未来のテクノロジーを搭載したSwitchBot最高峰のスマートロックをお得に導入し、安全で快適なキーフリー生活を始めましょう。

※取り付けは簡単ですが、プロによる出張設置工事（別料金 16,800円）も利用可能です。

※価格はモデルやセット内容によって異なります。