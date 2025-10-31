冬の救世主！ 加湿も浄化も妥協しない、SHARPの空気清浄機「KI-SS50-H」がセール特価28,800円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【スマイルセール】SHARP（シャープ）加湿空気清浄機「KI-SS50-H」（プラズマクラスター 25000） 登場！

SHARP（シャープ）の人気モデル「加湿空気清浄機 KI-SS50-H」が、Amazonスマイルセールに登場しました。

空気清浄のほか、加湿機能で乾燥対策もばっちりのこのモデルが、参考価格36,800円のところ、今なら22％OFFの28,800円というお買い得価格で購入できます。

SHARP（シャープ）加湿空気清浄機「KI-SS50-H」（プラズマクラスター 25000） の特徴

① プラズマクラスターの効果効能

SHARP独自のプラズマクラスター25000を搭載し、空気中のウイルス・カビ菌・花粉・ホコリをしっかりキャッチ。タバコ臭やペット臭などの付着臭にも強く、汗臭など衣類についたニオイも分解して消臭します。お部屋の空気が“すっきり澄んだ”と感じられる高性能モデルです。

② たっぷり加湿と低騒音

最大600mL/hのパワフルな加湿能力で、乾燥しがちな季節も快適に。さらに、二層構造の加湿フィルターを搭載することで、加湿「強」運転時でも運転音は43dB（低騒音）を実現。寝室やワンルームでも静かに使えます。

③ 薄型スリム設計とHEPAフィルター

薄型スリムボディなので、壁際にもスッキリ設置可能。0.1µmの粒子を99%以上捕集する高性能静電フィルターなど、3つの高性能フィルターで花粉やPM2.5もしっかりキャッチします。

まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！

性能と価格のバランスに優れたハイグレードモデルを、この機会にお得に手に入れて、冬の快適な室内環境を整えましょう。

※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。