【月間3千点売れた！】“足元こたつ化”パネルヒーターが6999円！デスク下がまるでこたつのように暖かに
2025年10月31日 14時00分更新
北国のこたつ「デスク下 足元ヒーター」が13%オフの6,999円
人気ブランド「北国のこたつ」から「デスク下 足元ヒーター」が、6,999円で販売中。通常価格（過去価格）は7,999円ですが、現在は「AmazonスマイルSale」の割引で、1000円引きの6,999円になっています。
4面発熱パネルと天板構造で熱を逃さず、デスク下がまるでこたつのように暖かい。iF Design Award受賞の高品質デザインで、サイズは幅55×奥行40×高さ55cm。カテゴリ「パネルヒーター」でベストセラー1位、過去1か月で3000点以上購入されました」というAmazonの人気商品です
新型チタン合金ヒーター採用で10秒で発熱、20秒で40℃に到達します。消費電力195W、電気代は1時間約2.7円。5段階温度調整と9段階タイマー付きです。
PSE・RoHS認証取得。過熱防止、4時間自動オフ、転倒時オフ機能を搭載し、子どもやペットがいても安心。難燃素材と2年保証で信頼性も高いです。
在宅ワークや勉強時の冷え対策に最適。静音・省スペースで自宅やオフィスにぴったりですね。
速暖・省エネ・安心の三拍子がそろった冬のマストアイテムです。
