Amazonセール情報大紹介！ 第290回
家族全員がハマる！ 清潔・快適・割れない、三拍子そろったバスマットがセール特価1,980円
2025年10月31日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【スマイルセール】王様のバスマット BOOMIE 珪藻土バスマット（洗えるソフトタイプ） 登場！
お風呂上がりの足元を瞬時に快適に！ 割れないソフトタイプの珪藻土バスマット「王様のバスマット」が、Amazonスマイルセールに登場しました。
累計販売30万個突破のシリーズから、吸水力が2倍に改善されたモデルが、過去価格2,380円のところ、今なら17％OFFの1,980円というお買い得価格で購入できます。
王様のバスマット BOOMIE 珪藻土バスマット（洗えるソフトタイプ） の特徴
① 割れない・床を傷つけない「ソフトタイプ」
従来の硬い珪藻土マットと違い、厳選素材を採用したソフト仕様なので、落としても割れたり床を傷つけたりする心配がありません。お子様や高齢者のいる家庭でも安心です。
② 驚異の吸水力と丸洗いOK
表面のナノファイバーと自然由来の珪藻土を融合した独自素材により、水分を素早く吸収し足元を乾燥させます。さらに、丸洗いOKでお手入れが簡単なため、カビや雑菌の発生を防ぎ、常に清潔に保てます。
③ 安全性と快適性
国内認定検査機関でアスベスト検査済（ノンアスベスト）。裏面には滑り止め加工が施されており、ズレることがありません。シンプルでナチュラルなデザインは、お風呂場に心地よい雰囲気を演出します。
まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！
このベストセラーアイテムを2,000円以下の特別価格で手に入れ、バスタイムの満足度をアップさせましょう！
※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
