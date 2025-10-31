Amazonセール情報大紹介！ 第289回
カバンにポン！ どこでもGoogle TV！ Ankerの超コンパクトなモバイルプロジェクターが特価！
2025年10月31日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【スマイルセール】Anker Nebula Capsule Air 登場！
あなたの部屋が映画館に！ Ankerのスマートプロジェクターブランド「NEBULA」から、片手に収まるコンパクトサイズのGoogle TV搭載モバイルプロジェクター「Nebula Capsule Air」が、Amazonスマイルセールに登場しました。
コンパクトなボディに高機能を凝縮したこのモデルが、参考価格49,990円のところ、今なら14％OFFの42,990円というお買い得価格で購入できます。
Anker Nebula Capsule Air の特徴
① 世界最小級 Google TV
驚くほどミニサイズながら、スマートTV機能のGoogle TVを搭載。リモコンのワンタッチ操作で、Netflix、YouTube、Prime Videoなど10,000以上のアプリをすぐに楽しめます。
② 簡単設置で最大100インチ
ハイビジョン720pの高画質を、最大100インチの大画面で投影可能。さらに、斜めからでも自動で映像を補正する自動台形補正やオートフォーカス機能により、誰でも簡単に大画面を実現できます。
③ 2-in-1スピーカー機能
Dolby Audio対応の5W高音質スピーカーを内蔵。プロジェクターとしてだけでなく、スピーカーとしても使用できる2-in-1設計です。バッテリー内蔵で、場所を選ばず使用できます。
まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！
この機会に、コンパクトながら大迫力の映像を楽しめるモバイルプロジェクターを、お得な価格で手に入れてください。
※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
