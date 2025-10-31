Amazonセール情報大紹介！ 第288回
【バスタイム革命】CIOの防水スピーカーがお風呂の壁にピタッ！ マグネット吸着モデルが超特価
2025年10月31日 12時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【スマイルセール】CIO Portable Bath Speaker 登場！
いつものバスタイムをライブ会場に！ CIOの「Portable Bath Speaker」（マグネット吸着ワイヤレス防水スピーカー）が、Amazonスマイルセールに登場しました。
背面にマグネットを搭載しており、お風呂の壁にピタッと貼り付けて音楽を楽しめます。このユニークな防水スピーカーが、参考価格5,980円のところ、今なら10％OFFの5,380円というお買い得価格で購入できます。
CIO Portable Bath Speaker の特徴
① マグネットで壁に簡単設置
スピーカー背面のマグネットで、浴室の壁など、マグネットがつく場所に簡単に取り付け可能。好みの位置で、スマホなど接続した機器の音源を楽しめます。
② 安心のIPX7防水＆ワイヤレス充電
IPX7防水規格を取得しており、シャワーや蒸気はもちろん、万が一浴槽に落ちても安心。さらに、ワイヤレス充電に対応しているため、濡れた本体をさっと拭いて充電器に置くだけで、手軽に充電が可能です。
③ 長時間再生とステレオ機能
最長8時間再生可能なバッテリーを搭載。また、マルチポイント接続に対応しており、複数のデバイスの切り替えが簡単です。同じスピーカーを2台接続すれば、ステレオ再生による臨場感あふれるサウンドも楽しめます。
まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！
バスルームでのリラックスタイムを充実させたい方は、この機会にCIOの防水スピーカーをお得に手に入れてください！
※価格はカラーによって異なります。
※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
