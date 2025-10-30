Amazonセール情報大紹介！ 第286回
リンツの限定チョコがAmazonスマイルセールに登場！ ギフトにも◎
2025年10月30日 16時45分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonスマイルセール2025】リンツのハロウィン限定チョコがお得！
スイスの高級チョコブランド「リンツ（Lindt）」から、ハロウィン限定ギフト「リンドール リボンギフトボックス 6個入×2個セット」が登場。現在、Amazonスマイルセール対象として販売中です。
※商品はハロウィーンの後に到着します。
限定フレーバー入りの贅沢アソート
ハロウィン限定の「ハロウィン」「ゴースト」に加え、人気の「ヘーゼルナッツ」「ピスタチオ」を詰め合わせた華やかなセット。合計12個入りで価格は2,550円。原産国はイタリアとアメリカです。
見た目も華やか！ギフトにも最適
カラフルな包みが映えるクリアケース入りで、開けた瞬間に気分が上がるデザイン。友人や家族へのプレゼント、ハロウィンの手土産にもぴったりです。
美味しさを保つ保存のコツ
直射日光や高温多湿を避け、涼しい場所で保管を。冷蔵庫で密封し、食べる前に室温に戻すと、口どけがより一層引き立ちます。賞味期限は製造から約90日前後です。
スマイルセールでお得に手に入れるチャンス！
Amazonスマイルセール期間中は15%オフの2,550円。気になる方はお早めに！
季節限定の味わいで、今年のハロウィンをちょっと贅沢に楽しみましょう。
