【最大53%オフ！】ロボット掃除機が半額以下！ SwitchBot「スマート生活はじめようフェア」

あなたの家を「スマートホーム」にする絶好のチャンスです！ SwitchBot（スイッチボット）公式ストアでは、現在「スマート生活はじめようフェア」を11月9日23:59まで開催中です。

スマートロック、ロボット掃除機、ハブといった人気IoT製品が、最大53%オフという大幅な特別価格で手に入ります。

今すぐ買うべき注目のアイテムはこちら

①お掃除ロボット S10

（119,820円 → 57,980円 割引率：52%オフ）

SwitchBot お掃除ロボットS10は、世界初をうたう小型水交換ステーションを完備！4ステップで水道管に直接繋いで、洗濯機同様に給水・排水・洗浄液の投入を全自動で行います。

②ロボット掃除機 K10＋

（59,800円 → 27,980円 割引率：53%オフ）

ミニなのに機能はフラッグシップ級。ゴミ自動収集ステーション完備で、パワフルな吸引力、モッブ掛け、優れた静音性を同時に叶える！

③ドアロック Ultra 顔認証セット

（34,980円 → 27,984円 割引率：20%オフ）

最新の3D顔認証技術を採用し、メイクや眼鏡の有無などに関係なく、スムーズな顔認証が可能です。

セールご利用時の注意点

お得な特典とキャンペーン全額キャッシュバック

セール期間中、毎日ハブ2の購入者から抽選で2名に全額返金（キャッシュバック）が当たります。

200円オフクーポン

税込1,500円以上の注文で併用可能なクーポン「SLS200OFF」が利用可能です。

送料無料

2,000円以上のご購入で送料無料。

まとめ：今だけのお得な価格！

この機会に、高額なフラッグシップモデルから手軽なIoTアイテムまで、SwitchBotの製品をお得に手に入れて、快適なスマートホーム生活を始めましょう！