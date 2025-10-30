GoPro HERO13バンドルが特価セール！ プロ仕様アクセサリー付きでこの価格

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【スマイルセール】【国内正規品】 GoPro HERO13 Black + デュアルバッテリーチャージャー + Enduroバッテリー 3個 + 認定SDカード + 充電口付サイドドア 登場！

最高の瞬間をブレずに高画質で記録！ GoProの最新フラッグシップモデル「HERO13 Black」に、長時間撮影に必須のアクセサリーを同梱した国内正規品バンドルが、Amazonスマイルセールに登場しました。

参考価格78,800円のところ、今なら10％OFFの70,800円というお買い得価格で購入できます。

【国内正規品】 GoPro HERO13 Black + デュアルバッテリーチャージャー + Enduroバッテリー 3個 + 認定SDカード + 充電口付サイドドア の特徴

① 長時間撮影を約束する豪華セット

通常よりも長持ちするEnduroバッテリーが合計3個付属。さらにデュアルバッテリーチャージャーや認定SDカードなど、すぐに長時間撮影を始められる豪華なアクセサリーが同梱されています。

② プロ画質と最強の手ブレ補正

5.3K 60fpsの超高解像度ビデオ、10 bit HLG-HDRビデオに対応。HyperSmooth 6.0により、どんなに激しい動きでも滑らかな映像を実現し、13倍スローモーションなどのプロ機能も使えます。

③ 究極の耐久性と汎用性

本体は耐衝撃性と水深10m防水を備え、水中や雪山でもそのまま使用可能。カメラが360度回転しても水平を維持する水平ロック機能も搭載しており、プロレベルの映像を簡単に得られます。

まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！

この機会に、GoProの最新モデルと必須アクセサリーをお得に手に入れて、あなたの冒険を記録しましょう！

※価格は同梱アクセサリーの構成によって異なります。

※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。