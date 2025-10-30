Amazonセール情報大紹介！ 第283回
Ryzen 5搭載＆16GBメモリ！ ASUS「Vivobook Go 15」がAmazonスマイルセールで7万円台
2025年10月30日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Amazonスマイルセールで話題！ASUS「Vivobook Go 15 E1504FA」が特価
Amazonスマイルセールで、ASUSの人気ノートPC「Vivobook Go 15 E1504FA」が12％オフの74,800円で登場。Amazon限定モデルです。
高性能なのにコスパ抜群！Ryzen 5×16GBメモリ搭載
AMD Ryzen 5 7520Uプロセッサと16GBメモリ、512GB SSDを搭載。アプリの起動も高速で、仕事や学習、動画編集までサクサクこなせます。性能と価格のバランスが抜群です。
軽くて長持ち。どこでも快適に使える
15.6インチのフルHDノングレア液晶は映り込みが少なく、目に優しい設計。重さは約1.63kgと軽量で、最大11.7時間バッテリーが持続します。外出先でも電源を気にせず安心です。
必要な機能が全部入り！
AMD Radeonグラフィックス、HDMI・USB Type-C・Wi-Fi 6E対応など、接続性も充実。92万画素WebカメラやWPS Office 2が付属しており、仕事もリモート授業もこれ1台でOK。
ASUSの保証で長く安心
12ヵ月インターナショナル保証＋国内あんしん保証付き。購入後は登録を済ませて、安心サポートを受けられます。
まとめ：セール中が買い時！
16GBメモリ・Ryzen 5・512GB SSD搭載でこの価格は破格。Amazonスマイルセールの限定モデルなので、在庫があるうちに手に入れましょう。
