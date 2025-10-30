このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第282回

50型4Kテレビが44,982円！ MAXZENのGoogle TV搭載モデルがセール特価

2025年10月30日 13時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【スマイルセール】MAXZEN 50V型 Googleテレビ MVU50CH06 登場！

　大画面の4Kテレビが驚きの価格で登場！ MAXZEN（マクスゼン）の50型Google TV（4K対応）が、Amazonスマイルセールに登場しました。

　高性能な映像・音響技術を搭載し、ネット動画視聴にも最適なスマートTVが、過去価格49,980円のところ、今なら10％OFFの44,982円という特別価格で購入できます。

アマゾンでMAXZEN 50V型 Googleテレビ MVU50CH06 を入手

MAXZEN 50V型 Googleテレビ MVU50CH06 の特徴

① 立体音響と高画質規格に対応

　映像はDolby Vision、HDR10、HLG規格に対応し、豊かな色彩と鮮明な映像を実現。音響面でも最新の立体音響技術Dolby Atmosに対応しており、映画やドラマを没入感たっぷりに楽しめます。

② Google TVでコンテンツ無限大

　Google TVを搭載し、NETFLIXやYouTubeなどのアプリにプリインストールでアクセス可能。さらにGoogle Playから追加アプリをダウンロードできます。

③ スマホ連携とゲームモード

　Chromecast built-in機能により、スマホやタブレットの動画・ゲームを簡単に大画面で楽しめます。また、映像モードにはゲームモードも搭載されており、低遅延で快適なゲームプレイが可能です。

まとめ：お得な価格！

　この価格帯でDolby AtmosやDolby Visionに対応したGoogle TVが手に入るのはお買い得です。この機会にリビングのTVをアップグレードしましょう！

※価格はサイズによって異なります。

※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。

アマゾンでMAXZEN 50V型 Googleテレビ MVU50CH06を入手

