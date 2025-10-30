Amazonセール情報大紹介！ 第281回
冬の寒さをシャットアウト！ 自宅の布団のような寝心地のColeman寝袋が特価4,709円！
2025年10月30日 12時15分更新
【スマイルセール】Coleman（コールマン）寝袋 パフォーマーIII C5 登場！
キャンプ、車中泊、そして万が一の備えにも！ Coleman（コールマン）の定番寝袋「パフォーマー III C5}」（快適温度5度以上）が、Amazonスマイルセールに登場しました。
高い汎用性と清潔さを兼ね備えたこの人気モデルが、参考価格6,380円のところ、今なら26％OFFの4,709円という5,000円を切るお買い得価格で購入できます。
Coleman（コールマン）寝袋 パフォーマーIII C5 の特徴
① ゆったり設計で丸洗い可能
窮屈感のない幅80cmの封筒型で、自宅の布団のようなゆったりとした寝心地。ファスナーをすべて開けることで1枚の掛け布団のように使用できます。さらに、汚れたらご家庭の洗濯機で丸洗い可能（ウォッシャブル）なので、手軽に清潔を保てます。
② 連結機能でファミリーにも対応
同じモデル同士であればファスナーを合わせて簡単に連結可能です。お子様と並んで広々と寝たいファミリーキャンプに最適です。
③ 機能的な装備
中綿にはポリエステルを使用し、快適温度5度以上に対応。収納時のずれを防ぐ「ロールコントロール」や、ファスナーの噛み込みを防止する「ジッププロー」など、使い勝手に配慮された機能も搭載されています。
まとめ：お得な価格！
このベストセラーの定番寝袋を5,000円以下で手に入れ、これからの季節のアウトドアを快適に楽しんでください！
※価格は快適温度（C5/C10/C15）やカラーによって異なります。
※価格は容量によって異なります。
※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
