Amazonセール情報大紹介！ 第277回

29%OFFで14万円台！高額Surface Proが“残り3台”のセール中！／Snapdragon X Plus

2025年10月29日 18時30分更新

文● 金子　編集⚫︎ASCII

アマゾンでSurface Pro（第11世代）13インチ Snapdragon X Plusを入手

Snapdragon搭載のSurface Pro（第11世代）がお得！

　13インチ液晶搭載を搭載するSurfaceシリーズの上位モデル「Surface Pro（第11世代）13インチ Snapdragon X Plus プラチナ ZHX-00011」が、Amazonで割引販売中です。10月29日18時の時点で、残りは3点とのこと。

　16GBメモリ、256GB SSD搭載で、ディスプレイは2880×1920ピクセル(267 PPI)の13インチ。プロセッサーはSnapdragon X Plusで、NPUがQualcomm Hexagonというパワフルな製品です。

　Amazonでは参考価格20万7680円のところ、現在なら29%引きの14万7348円で販売中（プラチナ ZHX-00011）。そのほか、512GB SSDのサファイア「ZHY-00040」は15万6204円、となっています。

　これらの価格の販売元はマイクロソフト公式ストアではありませんが、Amazon上の表記ではどれも「新品」なので問題はないはず。

まとめ：20万円のSurface Proが14万円台に！

　参考価格が20万7680円するSurface Proが、29%引きの14万7348円で買えるのは大チャンス。ぜひお見逃しなく！

