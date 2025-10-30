Amazonセール情報大紹介！ 第280回
【隠れた名品】お風呂で音楽を！ CIOのマグネット式防水スピーカーもセール対象
2025年10月30日 10時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
日本発のガジェットメーカー「CIO」が、充電ガジェットがお得に買える「EARLY AUTUMN SALE（Amazonスマイルセール）」を開催中です。
「世界最小級」のコンパクトな筐体に、MacBookも充電できるハイパワーを凝縮した人気のACアダプターが、最大35%オフの特別価格で手に入ります。充電器周りをスッキリ整理したい方、旅行・出張用のコンパクトな充電環境を求めている方に最適なチャンスです。
今すぐ買うべき注目のアイテムはこちら
①NCIO NovaPort TRIOⅡ 65W USB-C ×2+A
（6,589円 → 4,380円 割引率：34%オフ）
世界最小級 3ポート67W充電器。これまでの3ポート、USB-C単ポート最大出力65WクラスのUSB充電器、ACアダプターでは考えられないほどの小型化を実現。接続された端末に合わせて電力を自動で調整する独自の技術 NovaIntelligence を搭載。
（9,980円 → 7,980円 割引率：20%オフ）
合計120W出力＆超小型2ポート充電器。65WクラスのノートPCと、ハイエンドモデルのスマートフォンを同時充電が可能です。
※単ポートの最大出力は100Wです。
（5,980円 → 5,380円 割引率：10%オフ）
マグネットで吸着する防水規格IPX7を取得の防水スピーカー。シャワーの水や蒸気だけでなく、万が一浴槽に落ちても大丈夫です。8時間再生できるほか、置くだけのワイヤレス充電にも対応します。ユニークなガジェットもお得に。
まとめ：今だけのお得な価格！
この機会に、コンパクトでパワフルなCIOの急速充電環境を構築しましょう！
