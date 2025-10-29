Amazonセール情報大紹介！ 第277回
【今夜の寒さに】スイッチ即ポカ！人感センサー付き小型ヒーターが頼れる
2025年10月29日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【スマイルセール】アイリスオーヤマ セラミックファンヒーター 人感センサー付き 1200W PCH-125D-W登場！
アイリスオーヤマの人感センサー付きセラミックファンヒーター「PCH-125D-W」が、Amazonスマイルセールに登場しました。
このコンパクトながら1200Wのハイパワーヒーターが、参考価格6,578円のところ、今なら24％OFFの4,980円という5,000円を切る価格で購入できます。
アイリスオーヤマ セラミックファンヒーター 人感センサー付き 1200W PCH-125D-Wの特徴
① 人がいなくなると自動OFFで節電
人感センサーを搭載しており、人の動きを感知して自動で運転を開始・停止。消し忘れを防ぎ、無駄な電気代をカットできるため、節電に効果的です。
② ハイパワーで即暖効果
電気式ヒーターなのですぐに温風が吹き出し、即暖効果を発揮。最大1200Wで、トイレや洗面所、キッチンなどの狭い空間を瞬時にポカポカにします。温風は強（1200W）と弱（600W）の2段階切替が可能です。
③ 安心の安全機能と軽量設計
転倒時電源OFF機能（万が一転倒した場合に自動停止）や、温度ヒューズ制御、電流ヒューズ制御など、充実の安全機能を搭載。重量も2.1kgと軽量で、使いたい場所に手軽に持ち運んで使えます。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonのスマイルセールなら、24%OFFの4,980円で購入可能です。
※価格はカラー・モデルによって異なります。
※セールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
