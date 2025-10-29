Amazonセール情報大紹介！ 第276回
【スマイルSale】寒波到来でも電気毛布でぬくぬく！丸洗いOK＆頭寒足熱で朝まで快適
2025年10月29日 17時30分更新
【スマイルセール】コイズミ 電気毛布 KDS-40242登場！
KOIZUMI（コイズミ）から、Amazon限定カラーの電気敷毛布「KDS-40242」が、Amazonスマイルセールに登場中。
「頭寒足熱配線」「丸洗い可能」「ダニ退治」といった基本機能をしっかり備えたこの高コスパモデルが、参考価格3,980円のところ、今なら25％OFFの2,980円で購入できます。
※【頭寒足熱】とは頭を冷やし足を暖めること。よく眠れて、健康によいという昔ながらの健康法のことです。
コイズミ 電気毛布 KDS-40242の特徴
① 快適な「頭寒足熱」配線
毛布の配線密度を足元で高く、頭部で低く設計する頭寒足熱配線を採用。昔ながらの健康法に基づき、足もとをホカホカと温め、快適な眠りをサポートします。
② 丸洗い＆ダニ退治で清潔維持
コントローラーを外せば洗濯機で丸洗い可能。また、ダニ退治機能も付いており、布団に挟んで「強」設定で約3時間通電することで、高温に保ってダニ退治ができます。
③ 節電に貢献する補助暖房
消費電力はわずか40Wで、エアコンなど他の暖房器具と併用することで、足元の冷えをシャットアウトしながら、暖房費の節約にも貢献します。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonスマイルセールなら、25%OFFの2,980円で購入可能です。
過去1か月で3,000点以上も購入された人気アイテムです。この機会に3,000円以下のお得な価格で、寒い冬の寝室を快適にしましょう！
※洗濯の際はコントローラーを外し、洗濯ネットをご使用ください。（ドラム式洗濯機は使用不可です。）
※価格はスタイル・パターンによって異なります。
※セールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
