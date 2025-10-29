【可愛い】「モンハンワイルズ」ぬいぐるみ風オトモ装備が手に入るイベントクエスト 11月12日から
カプコンは10月29日、「モンスターハンターワイルズ」で2025年11月12日～11月26日に配信されるイベントクエスト「桃毛達も歌う恋歌」の実施を予告した。目標は全てのターゲットの狩猟（ババコンガ複数頭？）で、参加条件はHR21以上となる。
クリアしてもらえる特別な素材を集めると、「ビセイウタイズク」のぬいぐるみ風オトモ装備「ビセイウタネコαシリーズ」を生産できるようになる。
これを見たユーザーからは「ビセイウタネコかわいい」「ビセイウタネコ最高！アイルー最高！ウォォォ!!」とテンション爆上がりな反応が寄せられていた。
・イベントクエスト配信スケジュール
https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。