カプコンは10月29日、「モンスターハンターワイルズ」で2025年11月12日～11月26日に配信されるイベントクエスト「桃毛達も歌う恋歌」の実施を予告した。目標は全てのターゲットの狩猟（ババコンガ複数頭？）で、参加条件はHR21以上となる。

クリアしてもらえる特別な素材を集めると、「ビセイウタイズク」のぬいぐるみ風オトモ装備「ビセイウタネコαシリーズ」を生産できるようになる。

これを見たユーザーからは「ビセイウタネコかわいい」「ビセイウタネコ最高！アイルー最高！ウォォォ!!」とテンション爆上がりな反応が寄せられていた。

・イベントクエスト配信スケジュール

https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。