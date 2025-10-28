【朗報】「モンハンワイルズ」カボチャの仮装がたいへん盛り上がる
カプコンより発売中の「モンスターハンターワイルズ」にて、ハロウィンの仮装が盛り上がっている。なかでも季節イベント「交わりの祭事【夢灯の儀】」の期間中にログインするともらえる無料の追加ジェスチャー「カボチャかぶり」をみんなで使って楽しんでいる様子が話題に。
ナタ君へ集団カチコミするカボチャ＆トマト共#モンハンワイルズpic.twitter.com/7T8qDPLMwp— ハザマ@モンハン自称全武器使い (@takopara1) October 26, 2025
「カボチャかぶり」は、ハロウィンらしく「ジャック・オー・ランタン」風のかぶりものをズボッとかぶり、ちょっとゾンビっぽくヨタヨタ動くもの。超低確率でシルドのご馳走である「白トマト」になることも。
そのほか、渾身のハロウィン衣装を考える、重ね着ガチ勢の皆さんも。ぜひハロウィンっぽい衣装を身にまとい、お祭りに参加してみてはいかがだろうか。季節イベント「交わりの祭事【夢灯の儀】」は、11月12日8時59分まで開催中だ。
交わりの祭事【夢灯の儀】も始まったという事で🎃— よっち(じぃじ) (@ji_ji0201) October 22, 2025
今回はハロウィン×洋風ドレス風コーデにしてみました👗✨
ゾ・シア腰が雰囲気をぐっと引き締めてくれてお気に入り☺️
ダークだけど気品ある“ハロウィン貴婦人”って感じかも…🖤#モンハンワイルズ#MHWilds#重ね着コーデpic.twitter.com/wSIYHq8fwd
モンハンワイルズ重ね着 194着目— エルツノ🥃🎮重ね着ハンター (@sugiotouto) October 26, 2025
ホラー映画 #ハロウィン より、マイケル・マイヤーズ再現🔪
"ブギーマン"の異名を持つ白色のマスクが特徴的なシリアルサイコキラー
不意に画面内に映る姿が怖く、さすがホラー映画の金字塔と思える映画です^ ^#モンハンワイルズ#まちゅりコスpic.twitter.com/1PWTFHLFhO
皆さまおはようございます☀— うっかりカサゴ (@chloe0710mhw) October 24, 2025
今回の重ね着は特殊効果はないのかと思っていたらハーベストの腰にぶら下がっているカボチャが夜になると目が光る事に気付きました👀✨
本日もハロウィン楽しもうね🎃💫#モンハンワイルズ#MHWils#モンハン重ね着#MHWilds重ね着pic.twitter.com/WpkxLneNWr
