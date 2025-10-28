カプコンより発売中の「モンスターハンターワイルズ」にて、ハロウィンの仮装が盛り上がっている。なかでも季節イベント「交わりの祭事【夢灯の儀】」の期間中にログインするともらえる無料の追加ジェスチャー「カボチャかぶり」をみんなで使って楽しんでいる様子が話題に。

「カボチャかぶり」は、ハロウィンらしく「ジャック・オー・ランタン」風のかぶりものをズボッとかぶり、ちょっとゾンビっぽくヨタヨタ動くもの。超低確率でシルドのご馳走である「白トマト」になることも。

そのほか、渾身のハロウィン衣装を考える、重ね着ガチ勢の皆さんも。ぜひハロウィンっぽい衣装を身にまとい、お祭りに参加してみてはいかがだろうか。季節イベント「交わりの祭事【夢灯の儀】」は、11月12日8時59分まで開催中だ。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

