「モンハンワイルズ」歴戦王ヌ・エグドラに挑むフリーチャレンジクエスト開催
カプコンは10月29日、「モンスターハンターワイルズ」にて歴戦王ヌ・エグドラと戦えるフリーチャレンジクエスト「焼け落ちろ、黒岸の奈利」を配信開始した。期間は11月12日まで。
これは、ハンターの自由な装備で記録に挑めるクエスト。参加条件はHR100以上であることだ。参加したり、一定以上のクリアタイムを記録することで、後日限定のチャームを入手できる。
早速挑んできたユーザーからは「一発Sランクやったぜ！」「結構ミスしても余裕がある」「今回は制限時間ゆるめな気がするぞ」など、討伐報告があがっている。ちなみにランクSは14分以内、ランクAは18分以内となる。
・イベントクエスト配信スケジュール
https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。