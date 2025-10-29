カプコンは10月29日、「モンスターハンターワイルズ」にて歴戦王ヌ・エグドラと戦えるフリーチャレンジクエスト「焼け落ちろ、黒岸の奈利」を配信開始した。期間は11月12日まで。

これは、ハンターの自由な装備で記録に挑めるクエスト。参加条件はHR100以上であることだ。参加したり、一定以上のクリアタイムを記録することで、後日限定のチャームを入手できる。

早速挑んできたユーザーからは「一発Sランクやったぜ！」「結構ミスしても余裕がある」「今回は制限時間ゆるめな気がするぞ」など、討伐報告があがっている。ちなみにランクSは14分以内、ランクAは18分以内となる。

・イベントクエスト配信スケジュール

https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

