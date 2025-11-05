大集会所では「交わりの祭事【夢灯の儀】」を11月12日8時59分まで開催中！

カプコンは11月5日、「モンスターハンター」シリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、2025年11月12日8時59分まで「交わりの祭事【夢灯の儀】」を開催中だと発表。期間中は多くのイベントクエストなどを配信している。『モンスターハンターワイルズ』をプレイしてさまざまな無料コンテンツを楽しもう。

一味違った妖しげな装いの大集会所の装いを楽しみながら、期間中にチケットを集め装備を手に入れたり、限定イベントクエストをプレイしたりしよう。また、今後配信を予定している新たなイベントクエストの情報も紹介。

■今後配信予定

●イベントクエスト「調伏の獣」

★9相当の強力な個体の「アジャラカン」が登場。クリアすると「光るお守り」も入手できる。

★9

フィールド：油涌き谷

受注・参加条件：HR100以上

クリア条件：アジャラカン（歴戦の個体）の狩猟

初回配信期間（日本）：2025年11月19日午前9時～12月17日午前8時59分

▼最新の配信スケジュールは公式サイトをチェック！

https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule

※オンライン接続が必要です。オンラインマルチプレイを行うには、アップデートによりゲームを最新の状態にしておく必要があります。

※クエストは、予告なく内容の変更または、実施を中止する場合がございます。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

