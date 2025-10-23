カプコンは10月22日、Steam版「モンスターハンターワイルズ」にて発生中の「一部のオトモ装備を表示した際にゲームが強制終了する」という不具合について、回避方法を公開した。

オプションのGRAPHICSから、「アンビエントオクルージョン」という項目をOFF→中または高に設定。これで強制終了を回避できるかもしれないとのこと。

※グラフィックプリセットを「最低」「低」にしている場合、自動的に本設定はOFFになっている

該当のオトモ装備はアップデートで追加された胴防具「ゴーストネコローブα」「エグドネコテンタクルγ」の2種類。季節イベントと歴戦王ヌ・エグドラの素材から作れるオトモ用防具だ。これ以外の装備では、現在問題は確認されていないという。

この発表にユーザーからは「カットシーン用のプリセットも中以上にしないと、生産時の出来上がりでクラッシュしました」「負荷を与えないと落ちる不具合ってこと？」「ログインだけでクラッシュするんですが…」など、それでも落ちるという報告もあがっている。

修正対応が完了し次第、近日中に修正パッチを配信予定。配信日時については今後の続報を待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

