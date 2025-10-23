「モンハンワイルズ」強制終了バグ、回避方法が公開 「それでも落ちる」という声も
カプコンは10月22日、Steam版「モンスターハンターワイルズ」にて発生中の「一部のオトモ装備を表示した際にゲームが強制終了する」という不具合について、回避方法を公開した。
オプションのGRAPHICSから、「アンビエントオクルージョン」という項目をOFF→中または高に設定。これで強制終了を回避できるかもしれないとのこと。
※グラフィックプリセットを「最低」「低」にしている場合、自動的に本設定はOFFになっている
該当のオトモ装備はアップデートで追加された胴防具「ゴーストネコローブα」「エグドネコテンタクルγ」の2種類。季節イベントと歴戦王ヌ・エグドラの素材から作れるオトモ用防具だ。これ以外の装備では、現在問題は確認されていないという。
この発表にユーザーからは「カットシーン用のプリセットも中以上にしないと、生産時の出来上がりでクラッシュしました」「負荷を与えないと落ちる不具合ってこと？」「ログインだけでクラッシュするんですが…」など、それでも落ちるという報告もあがっている。
修正対応が完了し次第、近日中に修正パッチを配信予定。配信日時については今後の続報を待とう。
【不具合情報（続報）】— 【公式】モンスターハンターワイルズ (@MH_Wilds) October 22, 2025
Steam®版において、以下の不具合が発生していることを確認しており、現在修正中です。
回避方法と合わせて以下の内容をご確認ください。
■不具合の内容… pic.twitter.com/raZF87BHUk
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
