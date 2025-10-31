カプコンは10月30日、PC（Steam）向け「モンスターハンターワイルズ」にて最新パッチ「Ver.1.030.02.01」を配信した。

今回のパッチでは、ゲームの強制終了が発生した場合、より細やかに問題が発生した際の状況を確認・分析できるようクラッシュレポートで取得する情報を拡張するとともに、レポートデータをカプコンに即時送信する機能を追加した。

PC（Steam）版で発売当初から悩まされてきたクラッシュ問題に対する施策の1つ。より安定したプレイを実現するために、PCユーザーへの協力と理解を求めている。

ユーザーからは「カプコン自身もクラッシュの要因を把握しきれないってことか」「推奨環境満たしててもクラッシュするの困る」「PCは環境差が大きいからな」「対応してくれるだけありがたい」と、理解を示す声が寄せられていた。

また、無料タイトルアップデート第4弾は12月に実施予定。開発チームはそれに向け、ゲームの安定度向上に関する取り組みを続けているという。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

