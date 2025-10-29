ゲームのロード時間-74％！ KIOXIAの爆速Gen4 SSD（2TB）が超特価17,890円！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【スマイルセール】KIOXIA（キオクシア）高性能SSD「EXCERIA PLUS G3（2TB）SSD-CK2.0N4PLG3N」 登場！

PCの起動やゲームのロード時間にお悩みの方へ！ KIOXIA（キオクシア）の高性能M.2 SSD「EXCERIA PLUS G3（2TB）SSD-CK2.0N4PLG3N」が、Amazonスマイルセールに登場しました。

ゲーム、動画編集、マルチタスクなど、高いパフォーマンスが求められる作業で威力を発揮します。通常価格19,880円のところ、今なら10％OFFの17,890円で購入できます。

KIOXIA（キオクシア）高性能SSD「EXCERIA PLUS G3（2TB）SSD-CK2.0N4PLG3N」 の特徴

① 超高速Gen 4.0と2TB大容量

PCI Express 4.0規格に準拠し、最大読込速度5,000MB/s、書き込み3,900MB/sの高速転送を実現。2TBの大容量で、ゲームや大容量データも余裕をもって保存できます。対応するゲームでロード時間をさらに短縮できるMicrosoft DirectStorageに対応し、ゲームをより快適に楽しめます。

② 国産メモリ採用と長期保証

KIOXIA独自の国産BiCS FLASHメモリ（TLC）を搭載。高い信頼性を誇り、安心の長期5年保証が付いています。

③ 幅広い互換性と低消費電力

片面実装のM.2 2280を採用しているため、デスクトップPCだけでなくノートPCにもおすすめ。また、前世代製品と比較して約70%の電力効率が向上しており、省エネ性能も高くなっています。

製品仕様

書き込み速度：3,900MB/s

デジタルストレージ容量：2TB

データ転送速度：5E+3 メガバイト毎秒

インターフェース/フォームファクター：NVMe 1.4（PCIe Gen4.0x4）/M.2 Type2280

ランダムリード：1TB: 770,000 IOPS/2TB: 680,000 IOPS

ランダムライト：950,000 IOPS

※4KiBランダム性能測定条件：CrystalDiskMark 8.0.4 x64, Q=32, T=16。キオクシアの試験環境で特定の条件により得られた値であり、読み出し/書き込み速度は使用する機器等の条件により異なります。

まとめ：今だけのお得な価格！

高性能なGen4 SSDを特別価格で手に入れる絶好のチャンスです。

※SSD Utilityマネージメントソフトウエアは別途ダウンロードが必要です。

※価格は容量によって異なります。

※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。