Amazonセール情報大紹介！ 第274回
【冷え込む今こそ】“足元こたつ化”パネルヒーターが6,999円（スマイルSALE）
2025年10月29日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
北国のこたつ「デスク下 足元ヒーター」が13%オフの6,999円
人気ブランド「北国のこたつ」から「デスク下 足元ヒーター」が、6,999円で販売中。通常価格（過去価格）は7,999円ですが、現在は「AmazonスマイルSale」の割引で、1000円引きの6,999円になっています。
4面発熱パネルと天板構造で熱を逃さず、デスク下がまるでこたつのように暖かい。iF Design Award受賞の高品質デザインで、サイズは幅55×奥行40×高さ55cm。
新型チタン合金ヒーター採用で10秒で発熱、20秒で40℃に到達します。消費電力195W、電気代は1時間約2.7円。5段階温度調整と9段階タイマー付きです。
PSE・RoHS認証取得。過熱防止、4時間自動オフ、転倒時オフ機能を搭載し、子どもやペットがいても安心。難燃素材と2年保証で信頼性も高いです。
在宅ワークや勉強時の冷え対策に最適。静音・省スペースで自宅やオフィスにぴったりですね。
速暖・省エネ・安心の三拍子がそろった冬のマストアイテムです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第273回
トピックス3万円切った！ Boseの耳を塞がない空間オーディオイヤホン【Amazonおすすめ】
-
第272回
トピックス10万円台前半は買い！ 富士通の人気ノートPC「FMV WA1/J2（Core i5/16GB）がセール！
-
第271回
トピックス【残りわずか】Core Ultra 5搭載！ MSIのポータブルゲーミングPC「Claw」が74,800円のセール特価
-
第270回
トピックス【急げ】Surface Pro(第11世代)が大幅値下げ！24万円→15万円台／残り6点
-
第269回
トピックスRTXが11万円台！ ASUSゲーミングノートPC「TUF Gaming A15」が14%オフ！ 144Hz＆Ryzen 7搭載の決定版
-
第268回
トピックス【備えが命を守る】熊対策スプレー「リリマベア」がAmazonスマイルSaleで31%オフ！
-
第267回
トピックスAI搭載Surface Pro 13インチがAmazonセールで33%OFF！ 仕事もゲームも快適なハイパワー2in1
-
第266回
トピックス白黒時代に終止符！ 待望のカラーモデル「Kindle Colorsoft」が33,980円のセール特価
-
第265回
トピックスデロンギのヒーターは「息してる？」レベルで静か！ ハイエンド暖房「MDHU15-BK」がセール特価
-
第264回
トピックス酒飲みにはありがたい、1本あたり187円。アサヒ「生ジョッキ缶」（340ml 24本）が4,498円のセール特価
- この連載の一覧へ