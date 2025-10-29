このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第273回

3万円切った！ Boseの耳を塞がない空間オーディオイヤホン【Amazonおすすめ】

2025年10月29日 15時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【スマイルセール】Bose Ultra Open Earbuds 登場！

　周囲の音を聞き逃すことなく、自分だけの音楽空間に浸りたい方へ！Bose（ボーズ）の画期的なワイヤレスイヤホン「Bose Ultra Open Earbuds」が、Amazonスマイルセールに登場しました。

　空間オーディオに対応したオープンイヤー型デザインのこのモデルが、参考価格36,000円のところ、今なら18％OFFの29,700円という特別価格で手に入ります。

アマゾンでBose Ultra Open Earbuds を入手

Bose Ultra Open Earbuds の特徴

① 豊かなサウンドと周囲とのつながり

　耳を塞がないオープンイヤーの開放型デザインを採用。安全性を保ちながら、OpenAudioテクノロジーにより、あなただけに豊かなサウンドが届けられます。まるでサウンドに包まれているようなイマーシブオーディオ（空間オーディオ）も体験できます。

② 超軽量で快適な装着感

　ジョイント部分は柔軟かつ超軽量設計のため、耳にさっとかけるだけで快適にフィットし、長時間着けているのを忘れるほどの心地よさを実現。さらにIPX4防滴規格に準拠しており、汗や雨も心配ありません。

③ 長時間の音楽再生

　イマーシブオーディオOFF時が最長7.5時間の連続再生が可能。イマーシブオーディオ設定がONの場合は最長4.5時間。付属の充電ケースを使用すると、さらに19.5時間再生できるため、長時間の外出や旅行にも最適です。

まとめ：今だけのお得な価格！

　次世代のリスニング体験を3万円を切る価格で手に入れるチャンスです。

※価格はカラー・モデルによって異なります。

※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。

アマゾンでBose Ultra Open Earbudsを入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン