3万円切った！ Boseの耳を塞がない空間オーディオイヤホン【Amazonおすすめ】

【スマイルセール】Bose Ultra Open Earbuds 登場！
周囲の音を聞き逃すことなく、自分だけの音楽空間に浸りたい方へ！Bose（ボーズ）の画期的なワイヤレスイヤホン「Bose Ultra Open Earbuds」が、Amazonスマイルセールに登場しました。
空間オーディオに対応したオープンイヤー型デザインのこのモデルが、参考価格36,000円のところ、今なら18％OFFの29,700円という特別価格で手に入ります。
Bose Ultra Open Earbuds の特徴
① 豊かなサウンドと周囲とのつながり
耳を塞がないオープンイヤーの開放型デザインを採用。安全性を保ちながら、OpenAudioテクノロジーにより、あなただけに豊かなサウンドが届けられます。まるでサウンドに包まれているようなイマーシブオーディオ（空間オーディオ）も体験できます。
② 超軽量で快適な装着感
ジョイント部分は柔軟かつ超軽量設計のため、耳にさっとかけるだけで快適にフィットし、長時間着けているのを忘れるほどの心地よさを実現。さらにIPX4防滴規格に準拠しており、汗や雨も心配ありません。
③ 長時間の音楽再生
イマーシブオーディオOFF時が最長7.5時間の連続再生が可能。イマーシブオーディオ設定がONの場合は最長4.5時間。付属の充電ケースを使用すると、さらに19.5時間再生できるため、長時間の外出や旅行にも最適です。
まとめ：今だけのお得な価格！
次世代のリスニング体験を3万円を切る価格で手に入れるチャンスです。
※価格はカラー・モデルによって異なります。
※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
