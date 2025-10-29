Amazonセール情報大紹介！ 第270回
【急げ】Surface Pro(第11世代)が大幅値下げ！24万円→15万円台／残り6点
2025年10月29日 12時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Snapdragon搭載のSurface Pro（第11世代）がお得！
13インチ液晶搭載を搭載するSurfaceシリーズの上位モデル「Surface Pro（第11世代）13インチ Snapdragon X Plus」が、Amazonで割引販売中です。10月29日お昼の時点で、残りは6点とのこと。
16GBメモリ、512GB SSD搭載で、ディスプレイは2880×1920ピクセル(267 PPI)の13インチ。プロセッサーはSnapdragon X Plusで、NPUがQualcomm Hexagonというパワフルな製品です。
Amazonでは参考価格24万0680円のところ、現在なら35%引きの15万6251円で販売中（サファイアのZHY-00040）。そのほか、ブラックの「ZHY-00029」は16万9300円、プラチナの「ZHY-00011」は16万3800円となっています。
これらの価格の販売元はマイクロソフト公式ストアではありませんが、Amazon上の表記ではどれも「新品」なので問題はないはず。
まとめ：24万円のSurface Proが15万円台に！
参考価格が24万円するSurface Proが、35%引きの15万6251円で買えるのは大チャンス。ぜひお見逃しなく！
