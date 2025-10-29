【残りわずか】Core Ultra 5搭載！ MSIのポータブルゲーミングPC「Claw」が74,800円のセール特価

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【スマイルセール】MSI ゲーミング ノートPC Claw-A1M-004JP 登場！

場所を選ばず、いつでもどこでも本格的なPCゲームを楽しめる！ MSIのポータブルゲーミングPC「Claw A1M-004JP」が、Amazonスマイルセールに登場です。

高性能なインテル Core Ultra 5 プロセッサーを搭載したこのモデルが、参考価格89,800円のところ、今なら17％OFFの74,800円という特別価格で手に入ります。

MSI ゲーミング ノートPC Claw-A1M-004JP の特徴

① ハイパワーCPUと1TB大容量

インテル Core Ultra 5 プロセッサーを搭載し、幅広いPCゲームをプレイ可能。ストレージは1TB SSDと16GBメモリのパワフル構成で、多くのゲームをダウンロードして持ち運べます。（Amazon.co.jp限定の1TBモデルです）

② 高速駆動＆タッチ操作対応

120Hzの高リフレッシュレートに対応した7インチ FHDディスプレイを搭載。動きの激しいゲームでも滑らかな映像表示を実現し、フィンガータッチ操作にも対応しています。

③ 長時間バッテリーと強力冷却

ゲームプレイ時で最大2時間、動画再生時で最大7時間の長時間バッテリー駆動を実現。また、2基のファンと高効率ヒートパイプを内蔵した「Cooler Boost HyperFlow」により、長時間のゲームプレイでも高パフォーマンスを安定維持します。

製品仕様

HDD容量：1TB

OS1：Windows 11 Home

グラフィックハードウェア：Arc Graphics

ディスプレイ最大解像度：1920x1080 ピクセル

リフレッシュレート：120 Hz

CPU：Core Ultra 5 135H

CPU モデルの最高速度：4.6 GHz

内蔵メモリー容量：16 GB

まとめ：今だけのお得な価格！

高性能なポータブルゲーミングPCで、移動中や外出先でのゲームライフを充実させましょう！

※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。