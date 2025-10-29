10万円台前半は買い！ 富士通の人気ノートPC「FMV WA1/J2（Core i5/16GB）がセール！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【スマイルセール】富士通 ノートパソコン FMV WA1/J2（AHシリーズ FMVWJ2A15W_AZ） 登場！

快適な動作と充実の機能性を求める方に！ 富士通のノートPC「FMV WA1/J2」（Core i5/16GBメモリ/Office 2024）が、Amazonスマイルセールに登場しました。

高性能な第12世代Core i5と大容量16GBメモリを搭載したこの定番モデルが、参考価格134,800円のところ、今なら23％OFFの103,800円という特別価格で手に入ります。

富士通 ノートパソコン FMV WA1/J2（AHシリーズ FMVWJ2A15W_AZ） の特徴

① 高性能＆大容量でストレスフリー

インテル Core i5-1235Uプロセッサーと16GB DDR5メモリ（デュアルチャネル）を搭載。512GBの高速SSDと相まって、マルチタスクや事務作業、初期設定も「サクサク動作」し、ストレスなく快適に使用できます。

② 万全のセキュリティと即戦力Office

最新のWindows 11 Homeに加え、MS Office Home＆Business 2024（Word/Excel/PowerPointなど）を搭載済み。さらに物理的にカメラを隠せるカメラシャッターも装備されており、セキュリティ面でも安心です。

③ 使い勝手に配慮した設計

光の反射を抑えた見やすい15.6型 FHDノングレア液晶を採用。打鍵しやすい角度になるリフトアップヒンジや、USB Type-C（Power Delivery）など充実したインターフェースで、家中の好きな場所で快適に使えます。

製品仕様

OS1：Windows 11 Home

SSD容量：約512 GB

グラフィックハードウェア：Intel Iris Xe Graphics

画面サイズ：15.6 インチ

ディスプレイ最大解像度：1920x1080 ピクセル

CPU：Core i5-1235U

CPUモデル世代：第12世代

コンピュータCPU速度：4.4 GHz

内蔵メモリー容量：16 GB

まとめ：今だけのお得な価格！

性能、機能、価格のバランスに優れたFMVの定番モデルを、この機会にお得に手に入れましょう！

※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。