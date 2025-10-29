RTXが11万円台！ ASUSゲーミングノートPC「TUF Gaming A15」が14%オフ！ 144Hz＆Ryzen 7搭載の決定版

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【スマイルセール】ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A15 FA506NCR 15.6インチ 登場！

ゲームも仕事も快適にこなしたい方へ！ ASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming A15（FA506NCR）」が、Amazonスマイルセールに登場しました。

高性能なCPUとGPUを搭載したこのモデルが、参考価格139,800円のところ、今なら14％OFFの119,800円で購入できるチャンスです！

本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルFA506NC-R5R3050Sは、搭載するCPUがRyzen 5 7535HSなのに対し、本商品はRyzen 7 7435HSとなっています。

ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A15 FA506NCR 15.6インチ の特徴

① ゲームに必須の高性能パーツ

グラフィックスにはNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPUを搭載し、CPUには8コア/16スレッドのAMD Ryzen 7 7435HSを採用。多くの最新ゲームを快適にプレイ可能です。

② 滑らかな144Hzディスプレイ

15.6インチ FHD（1,920×1,080ドット) ディスプレイは144Hzの高リフレッシュレートに対応。動きの速いFPSゲームでも滑らかな映像でプレイでき、勝利をサポートします。

③ 大容量メモリとRGBキーボード

16GBのDDR5メモリと512GB SSDを搭載。512GB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)。また、RGBイルミネートキーボードにより、ゲーム中の視認性と雰囲気を高めます。

製品仕様

OS1：Windows 11 Home

HDD容量：512 GB

グラフィックハードウェア：NVIDIA GeForce RTX 3050

画面サイズ：15.6 インチ

ディスプレイ最大解像度：1920x1080 ピクセル

リフレッシュレート：144 Hz

コンピュータCPUタイプ：Ryzen 7

コンピュータCPU速度：4.5 GHz

まとめ：今だけのお得な価格！

高性能なゲーミングノートPCを、2万円引きの11万円台というお手頃価格で手に入れる絶好のチャンスです。

※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。