Amazonセール情報大紹介！ 第268回
【備えが命を守る】熊対策スプレー「リリマベア」がAmazonスマイルSaleで31%オフ！
2025年10月29日 10時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonスマイル Sale】アウトドアの“備え”に注目！熊撃退スプレー「リリマベア」が特別価格で登場
近年、登山やキャンプなどのアウトドア人気が高まる一方で、自然との距離が近づいたことで思わぬ危険に遭遇するケースも増えている。
そうした中で、「備え」を大切にするアウトドア愛好家の間で注目を集めているのが熊撃退スプレー「リリマベア」だ。現在、Amazonスマイル Sale対象商品として登場している。
5,480円（31％オフ）というお得な価格で購入できるこのチャンスは、アウトドアファンにとって見逃せない。
万が一に備えるための“安心装備”として
リリマベアは、登山・キャンプ・釣りなど自然の中で活動する人たちが「安全のために持っておきたいアイテム」として選ぶ熊撃退スプレー。
ガス噴射式を採用し、220mlの大容量ボトルによって最大約30秒の連続噴射が可能。一度の使用で終わらず、複数回の噴射にも対応できる。
噴射距離はおよそ4～7メートル。熊と一定の距離を保ちながら、効果的に対処できる設計が特徴だ。
唐辛子由来のカプサイシンで高い効果
主成分には唐辛子由来のカプサイシンを使用。他社製品と比較して約1.5倍の高濃度を実現しており、ヒグマなどの大型種にも効果を発揮する。
使用時には安全のため、製品に記載された注意事項を必ず確認し、正しい手順で扱うことが推奨されている。
なお、専用ホルスターの販売は行われていないため、リュックのポケットなどに収納して携帯するのがよいだろう。
正しい保管と使用で長く安心
リリマベアは熊対策専用スプレーであり、他の目的での使用は避けてほしい。
また、直射日光を避け、40度以上の高温環境に放置しないこと、そして小児の手の届かない場所に保管することが重要だ。
“怖がる”より“備える”アウトドアへ
自然と共に楽しむために必要なのは、恐怖ではなく冷静な備えだ。
リリマベアは、アウトドアを安心して楽しむための“心強い相棒”として、多くのユーザーに選ばれている。
AmazonスマイルSale期間中の今なら、特別価格で安全対策を整える絶好のチャンスといえるだろう。
商品概要
商品名：リリマベア（熊撃退スプレー）
価格：5,480円（31％OFF）
容量：220ml（最大30秒連続噴射）
噴射距離：約4～7m
販売ページ：AmazonスマイルSale（※在庫状況は変動します）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第267回
トピックスAI搭載Surface Pro 13インチがAmazonセールで33%OFF！ 仕事もゲームも快適なハイパワー2in1
-
第266回
トピックス白黒時代に終止符！ 待望のカラーモデル「Kindle Colorsoft」が33,980円のセール特価
-
第265回
トピックスデロンギのヒーターは「息してる？」レベルで静か！ ハイエンド暖房「MDHU15-BK」がセール特価
-
第264回
トピックス酒飲みにはありがたい、1本あたり187円。アサヒ「生ジョッキ缶」（340ml 24本）が4,498円のセール特価
-
第263回
トピックス寒い朝も約7秒で点火！ 電気代が1時間わずか0.3円、CORONAの石油ファンヒーターが特価
-
第262回
トピックス【最強コスパ 8インチ】壊れにくい、安い、長持ち。最大13時間駆動のFire HD 8が8,990円！
-
第261回
トピックス冬の電気代節約に！「丸洗い＆頭寒足熱」3,000円以下で買える電気毛布【ダニ退治機能付き】
-
第260回
トピックス【即暖＆節電】帰宅時にすぐポカポカ！ 人感センサー付きセラミックファンヒーターがセール特価4,980円
-
第259回
トピックスシンプルなのに高見え！ 3,000円以下で買える、PUMAの人気スニーカー「Vコート バルク」
-
第258回
トピックス乾燥と花粉の季節に！ シャープの“子育て支援家電”がタイムセールで20,400円
- この連載の一覧へ